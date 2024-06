Zgjedhjet parlamentare 2025, Rama tregon si do përzgjidhen deputetët e rinj: Është mirë t’i japim kohë vetës kohën e nevojshme…

Kryeministri Edi Rama, përgjatë mbledhjes online së Asamblesë së PS, foli dhe për përzgjedhjen e deputetëve të rinj përsa i përket zgjedhjeve parlamentare të ardhshme.









Rama u shpreh se platforma digjitale e përdorur nga zgjedhjet e kaluara, ajo e “Deputeti që duam” pati interes të lartë për t’u bërë pjesë e procesit të përzgjedhjeve të deputetëve socialistë.

Sipas kreut të qeverisë, për zgjedhjet e ardhshme platforma do të jetë më e gjerë e do të parashohë një proces më të artikuluar.

Sidoqoftë, Rama tha se duhet lënë kohën e nevojshme nga kongresi zgjedhor deri kur do të bëhet përzgjedhja përfundimtare e listës së deputetëve të PS-së.

Rama: Në Kongres do të paraqesim edhe platformën e re të përzgjedhjes së deputetëve të PS. Duke u nisur nga eksperienca e zgjedhjeve të shkuara, ku ne krijuam një platformë dixhitale, “deputeti që duam” dhe mblodhën një numër jo të vogël shprehjesh interesi për tu bërë pjesë e procesit të përzgjedhjes së deputetëve të PS. Disa nga të rinjtë që u paraqitën në atë platformë u bënë pjesë e listës tonë. Ndërsa për zgjedhjet e ardhshme platforma do të jetë më e gjerë dhe do të parashohë një proces më të artikuluar. Është mirë që ti japim vetës kohën e nevojshme nga kongresi zgjedhor deri kur do të bëhet përzgjedhja përfundimtare e listës së deputetëve të PS.