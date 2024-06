Deputetja e Partisë së Lirisë, Monika Kryemadhi paraqitet në SPAK

Deputetja e PL-së, Monika Kryemadhi është paraqitur sërish në Prokurorinë e Posaçme.









Monika Kryemadhi ka mbërritur në SPAK mëngjesin e sotëm rreth orës 10:00.

Kryemadhi, sipas gazetares Klodiana Lala, është thirrur në SPAK në lidhje me hetimet që po kryhen ndaj saj dhe Ilir Metës, në lidhje me çështjen e lobimit në SHBA dhe hetimin pasuror që po kryehet ndaj tyre e peronave bashkëlidhur me ta.

Në dhjetor të vitit të kaluar, Kryemadhi pranoi se ishte në hetim pasuror nga Prokuroria e Posaçme, e tha se është e hapur të përballet me drejtësinë.

Po ashtu, më 11 prill 2024 SPAK mori në pyetje nënën e saj, Fatime Kryemadhi.