“Ndeshja e parë do të jetë stresuese”, Qazim Laçi: I dimë cilësitë e kundërshtarëve, do jemi me këmbë në tokë

Qazim Laçi ishte lojtari i përzgjedhur ditën e sotme nga Kombëtarja shqiptare për t’u marrë në pyetje nga mediat në prag të Europianit. Jemi vetëm 3 ditë larg ndeshjes së parë kundër Italisë dhe entuziazmi në kampion kuqezi ka filluar të rritet. Mesfushori duket i qetë në përgjigje dhe është i sigurt që ai, po ashtu edhe të gjithë shokët e tij të ekipit do të japin maksimumin në këto përballje:









“Është e vërtetë, kemi vazhduar shumë mirë, organizimi është shumë i mirë nga federata. Kemi punuar shumë mirë dhe vazhdojmë të punojmë për t’u bërë gati për ndeshjen me Italinë. Kush do startoj e vendos trajneri. Si ata që do startojnë si ato që do luajnë 5 minuta duhet të bëjnë maksimumin.

Me Italinë do jetë një përballje shumë e vështirë. Që kur ka dalë shorti e kemi ditur që do jetë një ndeshje shumë e rëndësishme për ne. Lojtarët janë shumë të motivuar për këtë ndeshje. Duhet të luftojmë deri në fund për të marrë maksimumin e pikëve.

Sigurisht ndeshja e parë është më e vështira për të gjitha ekipet. Kemi ardhur deri këtu me shumë meritë. Kemi punuar shumë në stërvitje dhe do mundohemi që ta përkthejmë në fushën e lojës.

Të gjithë jemi të barabartë. Kombëtarja ka marrë më të mirët e momentit. Jemi të gjithë njëlloj në secilin repart. Secili fokusohet që të japi maksimumin që Kombëtarja të arrijë sa më lart.

Kundërshtarët që kemi janë shumë të fortë dhe kanë shumë cilësi. Sipas meje duhet të studiojmë çdo ndeshje dhe çdo lojtar, secili ka diferencat dhe karakteristikat e veta. Duhet t’i marrim ndeshje pas ndeshje dhe të shikojmë.

Të gjithë lojtarët janë gati. Shyqyr s’kemi pasur dëmtime. Të gjithë mezi po presim që të fillojë Europiani. Ndeshja e parë do të jetë pak stresuese për ne, por do jemi të motivuar dhe kjo do jetë gjëja pozitive.

Veteranët nuk është se na kanë thënë gjëra specifike. Lojtarët me aq eksperiencë na ndihmojnë të përmirsohemi, që të mund të përballemi me Italinë ose me kundërshtarët e radhës.

Në kualifikuese ne kemi dhënë imazh shumë të mirë. E mbaruam në vend të parë dhe e merituam 100%. Në Europian do rrimë me këmbë në tokë. Kemi kundërshtar shumë të fortë, por ne do ta shijojmë dhe do të japim maksimumin sepse e dimë vlerën e fanellës që po veshim.”

SONI SALIHI-PANORAMASPORT.AL