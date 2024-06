Nga diabeti, sëmundjet e zemrës e depresioni, ja rreziqet që ju kanosen nëse nuk hani mjaftueshëm fruta dhe perime

Frutat dhe perimet kanë përfitime të rëndësishme shëndetësore dhe janë thelbësore për parandalimin e një sërë sëmundjesh.









Arsyeja është se ato përmbajnë lëndë ushqyese të vlefshme si vitamina, minerale dhe antioksidantë.

Ekspertët theksojnë se konsumimi i përditshëm i sasive adekuate të frutave dhe perimeve mund të zvogëlojë rrezikun e sëmundjeve kronike.

Shihni se çfarë rrezikoni nëse nuk hani mjaftueshëm fruta dhe perime.

Mungesa e vitaminave dhe mineraleve: Frutat dhe perimet përmbajnë lëndë ushqyese jetike për shëndetin, megjithatë studimet kanë treguar se vetëm 11% e të rriturve hanë sasinë e rekomanduar prej tre racionesh perimesh dhe dy racionesh frutash çdo ditë. Ngrënia e pak ose aspak frutave dhe perimeve mund të çojë në mangësi të lëndëve ushqyese me efekte anësore të pakëndshme.

Probleme me tretjen: Mungesa e frutave dhe perimeve nga dieta mund të çojë në probleme serioze të tretjes, si kapsllëk, hemorroide dhe divertikulit. Frutat dhe perimet përmbajnë celulozë, e cila rrit peshën e jashtëqitjes, duke e bërë më të lehtë kalimin dhe duke shkurtuar kohën e kalimit. Ato janë gjithashtu të pasura me fibra, të cilat parandalojnë kapsllëkun dhe stimulojnë muskujt e aparatit tretës. Një studim i Shkollës Mjekësore të Harvardit tregoi se një dietë e pasur me fibra bimore redukton rrezikun e zhvillimit të sëmundjes divertikulare.

Rrit rrezikun e kancerit: Asnjë ushqim nuk mund t’ju mbrojë nga kanceri, por një dietë e pasur me ushqime me bazë bimore mund t’ju ndihmojë të zvogëloni rrezikun e zhvillimit të kancerit. Antioksidantët që përmbajnë, si vitamina E, vitamina C dhe karotenoidet mund të zvogëlojnë rrezikun e kancerit duke mbrojtur qelizat e shëndetshme nga radikalet e lira. Karotenoidet që gjenden në spinaq dhe perime me gjethe jeshile, si dhe frutat portokalli, patatet e ëmbla dhe karotat, mbrojnë nga dëmtimi i qelizave dhe lidhen me shkallë më të ulët të kancerit. Në të kundërt, ngrënia e shumë ushqimeve të yndyrshme shoqërohet me një rrezik në rritje.

Shtimi në peshë: Ata që nuk hanë mjaftueshëm fruta dhe perime, zakonisht hanë ushqime me shumë yndyrë, e për rrjedhojë edhe shumë kalori. Një studim amerikan tregoi se njerëzit mbipeshë dhe obezë hanin më pak fruta dhe perime sesa ata me peshë normale.

Rreziku i diabetit: Shtimi në peshë është i lidhur me diabetin e tipit 2 Studimet kanë treguar se rritja e konsumit të perimeve dhe frutave mund të zvogëlojë këtë rrezik. Konsumimi i perimeve me gjethe jeshile, në veçanti, lidhet me një rrezik më të ulët të diabetit. Nëse keni diabet, frutat dhe perimet ndihmojnë në rregullimin e sheqerit në gjak.

Rritja e presionit të gjakut: Një dietë e pasur me kripë dhe e varfër me fruta dhe perime kontribuon në rritjen e presionit të gjakut. Në të kundërt, një dietë e pasur me perime dhe fruta, të tilla si DASH, mund të ulë presionin e gjakut, edhe tek ata me hipertension, po aq efektivisht sa ilaçet. Frutat dhe perimet janë të pasura me kalium, kalcium dhe magnez dhe të ulëta në natrium, kështu që ulin presionin e gjakut.

Rreziku i sëmundjeve të zemrës: Për shkak të efektit të tyre në presionin e gjakut, frutat dhe perimet gjithashtu ndihmojnë në uljen e rrezikut të sëmundjeve të zemrës dhe goditjes në tru. Një studim tregoi se ata që hanin tetë ose më shumë racione frutash dhe perimesh në ditë kishin 30% më pak të ngjarë të pësonin sulm në zemër ose goditje në tru sesa ata që hanin më pak se 1.5 porcione. Një arsye kryesore është se ato nuk përmbajnë kolesterol.

Depresioni: Dieta mund të ndikojë në shëndetin mendor. Një studim spanjoll tregoi se ata që hanin shumë fruta dhe perime kishin shkallë më të ulët të depresionit. Nuk dihet ende pse frutat dhe perimet kanë këtë efekt mbrojtës në shëndetin mendor, por mendohet se mangësitë në lëndë ushqyese si vitamina B5 (acidi pantotenik) dhe B6 mund të jenë shkaku i depresionit tek ata që nuk konsumojnë mjaftueshëm. të gjitha.