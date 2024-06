Nis epoka e re për Juventusin/ Zyrtarizohet trajneri i ri, kontrata për tre sezone. Ja sa do ta ketë pagën, plus bonuset

Thiago Motta është trajneri i ri i Juventusit. Këtë e ka bërë të ditur klubi me anë të një njoftimi për shtyp, duke zyrtarizuar kështu marrëveshjen me ish-trajnerin e Bolonjës deri në vitin 2027, një kontratë për tre sezone me një pagë rreth 3.5 milionë euro në vit plus bonuse.









Klubi i Juventusit fillon kështu një epokë të re pas përfundimit të kontratës së Massimiliano Allegrit.

Në dy sezone, Thiago Motta udhëhoqi Bolonjan fillimisht në vendin e nëntë dhe më pas në vendin e pestë, gjë që i dha kualifikimin për Ligën e Kampionëve të ardhshëm.