“Nuk mund të gaboja më kur zgjodha Shqipërinë”, rrëfimi i Silvinjos: Tre ndeshje me 90 minuta mund të na ndryshojnë komplet jetën

Silvinjo e di mirë që ai me Shqipërinë ka qenë një bast i fituar për të. Këtë e ka pranuar vetë trajneri i kuqezinjve në një intervistë të dhënë për "The Guardian", ku ka folur më shumë për përjetimin e tij i trajner i kuqezinjve, çfarë i ishte dashur të bënte dhe çfarë ishte në lojë për ekipin, por edhe për të personalisht.









Ai ka shpjeguar se çdo gjë niste nga dëshira e tij e vazhdueshme për t’u përmirësuar, gjë që e bënte gjithmonë një person që nuk gjente qetësi as në momentet kur duhej t’i gëzohej asaj.

“Unë asnjëherë nuk jam i qetë. Lojtarë e dinë, federata e di, presidenti e di. Mbrëmja e Krishtlindjeve, fundi i vitit, normalisht ti e rifillon punën në janar. Por gjatë gjithë kohës unë jam duke menduat se si mund të kalojmë grupin. Si mund të luajmë ndaj Italisë? Si mund të luajmë kundër Kroacisë? Çfarë do të bëjmë kundër Spanjës? Duhet të gjesh një mënyrë se si të shkurtosh distancën mes tyre dhe nesh. Si? Duhet të punosh”, tregon fillimisht Silvinjo, i cili pranon se sa i rëndësishëm kishte qenë ky “bast” për të, pas eksperiencave aspak të suksesshme të Korinthians dhe Lion.

“I thashë asistentit tim, Doriva “Unë duhet të tregohem i zgjuar, nuk mund të bëj një gabim, pasi nëse bëj një zgjedhje të gabuar, do të jem në telashe””, shpjegoi ai, duke zbuluar pse insistoi që të jetonte në Tiranë me stafin e tij. “Duhet të njohësh njerëzit, unë nuk më të vij e thjesht të shfaqem këtu 10 ditë para një ndeshje. Llojin e atmosferës që e sheh këtu, jam absolutisht i sigurt që transmetohet në fushë”.

Silvinjo tregoi se lojtarët e Shqipërisë janë të jashtëzakonshëm në aspektin e mësimit dhe dëshirës për të punuar taktikisht. “Teknikisht janë të shkëlqyer, ata kanë diçka ndryshe dhe mund ta tregojnë në fushë. Ata nuk janë lojtarë të tipit që dalin aty në fushë, rreshtohen 4-4-2 dhe kur nuk kemi topin nuk kemi pse të bëjmë diçka speciale. Ata e pëlqejnë anën taktike, ata e kuptojnë punë e lodhshme, por ata gjithashtu pëlqejnë që të kenë hapësira për të krijuar dhe duhet t’i lejosh ta bëjnë këtë.

Punohet çdo ditë, 10 apo 12 orë, pastaj ndoshta del për darkë dhe sheh një ndeshje më pas,. Edhe për mua ka qenë një sfidë e madhe. Por ti beson te taktika, te hapësira për lojtarët e mirë, te lojtarët e U21 dhe të brezi i vjetër. Të jep me të vërtetë kënaqësi” tha braziliani.

Suksesin e tij ai ia vendos faktit se ka qenë i sinqertë me lojtarët, duke u prezantuar si trajner dhe jo si ish-lojtari i famshëm.

“Nuk mund të ketë gjëra si “unë jam Silvinjo, fitova “Triplete” në 2009, punova për Guardiolën, tani di gjithçka”. Ajo q ë kam bërë më përpara është e rëndësishme për mua dhe mund ta përdor, por nuk mund të vij këtu dhe t’u flas lojtarëve në një nivel tjetër. Nuk mund të futesh në dhomat e zhveshjeve dhe të thuash thjesht “Liga e Kampioneve”.

Diçka e vogël, në një stërvitje në ditët e para, një nga lojtarët më pasoi topin. “Ta shohim si e gjuan trajneri pra”. Unë e kapa topin me duar, që është gjëja e parë që na mësohet të mos bëjmë kur jemi fëmijë. Unë mund të kem një teknikë të mirë, por kishte një mesazh më të madh. “Po, e kam bërë, por tani duhet ta bësh ti, pasi unë nuk mundem më. Nuk është koha ime, është e jotja”. Ndoshta kam qenë i rëndësishëm si lojtar, por jo më. Më është dashur të tërhiqem, të punoj dhe edukoj veten”, thotë Silvinjo, i cili më pas fokusohet te puna për Europianin duke kujtuar mësimet, si ato të Guardiolës nga i cili kishte mësuar të punonte me video.

“Lojtarët janë inteligjentë, nëse ti i tregon budallallëqe dhe nuk ke të drejtë, ata do ta marrin vesh. Duhet të jesh preciz dhe t’i bindësh. Mançini? Shumë inteligjent dhe shumë i aftë në promovimin e lojtarëve të rinj.

Ndeshja e parë me Italinë? Një ndeshje mbresëlënëse, një sfidë e madhe dhe do të mundohemi të bëjmë më të mirën. Nuk ke pse e fillon turneun duke u shqetësuar për 3, 4, 5 apo 6 pikë, pasi ka të bëjë me çdo ndeshje. Ndeshja e parë do të jetë shumë e rëndësishme, por kështu do të jenë edhe të tjerat.

Janë tre ndeshje, 90 minuta secila dhe çdo gjë mund të ndodhë në atë periudhë. Mund të ndryshosh jetën tënde në atë kohë, mund ta bësh me të vërtetë. Njerëzit thonë “Mister, qetësohu, qetësohu”. Por unë nuk mundem. Është detyra ime të sigurohem që do të mundohemi në maksimum që të bëjmë diçka speciale”, tha Silvinjo në intervistën e tij

PANORAMASPORT.AL