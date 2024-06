Sulmet ndaj SPAK, Kryemadhi: Ndahem nga qëndrimet e Ilir Metës! Beteja ime është politike! S’do bëj luftë me drejtësinë

Deputetja e Partisë së Lirisë, Monika Kryemadhi pas marrjes në pyetje në SPAK për rreth 6 orë, është shprehur për mediat se nuk i qëndron besnike qëndrimeve të bashkëshortit të saj, Ilir Metës përsa i përket Prokurorisë së Posaçme, si dhe sqaroi se me cilën anë qëndron beteja e saj.









Sipas Monikës, beteja e saj qëndron politike, e jo me prokurorët, pasi këta të fundit thjeshtë po bëjnë punën e tyre.

Ajo u shpreh se nuk e sfidon sistemin e drejtësisë, pasi nëse do e bënte një gjë të tillë, nuk do ishte një deputete që ka dorëzuar 6 padi përsa i përket inceneratorëve.

Meta gjuhë të ashpër ndaj SPAK, keni ju besim te ky institucion?

Kryemadhi: Vazhdoj t’i qëndroj cdo deklarate time, lidhur me reformën dhe sistemin në drejtësi. Vazhdoj t’i qëndroj dhe nuk e sfidoj as sistemin e drejtësisë as sistemin ku jetojmë dhe punojmë.

Nëse do të sfidoja, nuk do të isha në deputetet e pakta që ka dorëzuar 6 padi për inceneratorët.

Sigurisht që të gjithë kemi ndasitë dhe qëndrimet tona. Vazhdoj të qëndroj që lufta ime është betejë politike. Prokurorët do të bëjnë punën e tyre.

Ndahem me Ilir Metën për sulmet ndaj SPAK.