“Taksimi i profesioneve të lira ekstremisht i lartë” -Meta: Sistemi aktual i taksave kompleks, PL do angazhohet në një reformë të plotë fiskale

Presidenti i Partisë së Lirisë, Ilir Meta është shprehur se taksimi i profesioneve të lira është ekstremisht i lartë e i padrejtë. Sipas tij sistemi aktual i taksave është tepër kompleks dhe ai premton angazhimin e Partisë së Lirisë në një reformë të plotë fiskale.









Të mbledhur në një tryezë me profesionistët e lirë, Meta u shpreh se “Shqipëria ka barrën më të lartë për biznesin përfshirë dhe për profesionet e lira”.

Si një sistem kompleks, Ilir Meta tha se janë bërë shumë përjashtime e trajtime preferenciale, duke penalizuar kështu profesionet e lira.

Ai po ashtu theksoi se Partia e Lirisë do të angazhohet në një reformë të plotë fiskal, që sipas tij do të ketë këto garanci:

“Sistem fiskal që nuk lejon shtrembërime dhe krijon hapësirë për shmangie dhe evazion.

Uljen e barrës fiskale për biznesin dhe duke ofruar një taksim gjithëpërfshirës dhe të drejtë sipas aftësisë së secilit për të paguar, sipas parimit ai që fiton më shumë, paguan më shumë.

Një sistem fiskal të qëndrueshëm dhe me një numër sa më të vogël të taksave.

Rivendosjen e taksimit të sheshtë, me norme tatimore 10% duke ulur barrën fiskale, me qëllim formalizimin e ekonomisë dhe të përmirësimit të administrimit fiskal”.

Normat e taksave kanë një ndikim thelbësor mbi bizneset, duke ndikuar në përfitimin e tyre, vendimet për investime dhe shëndetin e përgjithshëm financiar.

Norma e tatimore e tatimit te te ardhurave te koorporatave eshte nga me te lartat ne rajon. Shqiperia ka normen tatimore 15%, kur nderkohe Kosova, Maqedonia e Veriut dhe Bosnje Bosnja – Hercogovina kane nje norme taimore ne 10%. Ndersa ne Malin e Zi varion nga 9 deri ne 15%

Norma tatimore e tatimit ne burim eshte perseri nga me te larta ne rajon. Shqiperia ka nje norme tatimore ne burim ne 15%, ndersa Kosova, Maqedoni e Veriut dhe Bosnje Hercogovina kane nje norme tatimore ne 10%.

Norma tatimore e profesioneve te lira ne Shqpei eshte mbi dy here me e larte se vendet e rajonit. Norma tatimore ne Shqiperi eshte pershkallezuar nga 15 deri ne 23%. Ndersa ne Kosove dhe Malin e Zi norma tatimore eshte 9%. Dhe ne Maqedonine e Veriut dhe Bosnje Hercogovine eshte 10%

Norma tatimore standarte e TVSH eshte peresri me e larte krahasuar me vendet e rajonit. Ne Shqiperi norma standarte eshte 20%, kur nderkohe ne Bosnje – Hercogovine eshte 17% dhe ne Maqedonine e Veriut dhe ne Kosove eshte 18%

Tatimi mbi page eshte progresiv dhe normat tatimore jane me te larta ne Shqiperi. Norma tatimore ne Shqiperi varjojne nga 0% ne 23%, ne Malin e Zi nga 0% ne 15%, ne Kosove varion nga 0% en 10% dhe ne Maqedonine e Veriut dhe Bosnje Hercogovine norma tatimore eshte 10%

Sistemi aktual i taksave vazhdon te jete kompleks dhe i fragmentuar, me shumë përjashtime dhe trajtime preferenciale, dhe penalizuar profesionet e lira.

Ekzistojnë disa shqetësime kryesore të sistemit aktual të taksave që po thellojne pabarazine ndermjet bizneseve dhe stimulojnë shmangjen e detyrimeve tatimore, dhe rritjen e informalitetit si :

Norma, pragje dhe stimuj të shumtë në regjimin e taksave të biznesit qe nënkuptojnë një trajtim kompleks dhe të diferencuar të bizneseve sipas madhësisë dhe sektorit.

Ne paketen fiskale te miratuar per vitin 2024, Qeveria miratoi ligjin per taksimin e profesioneve i cili krijon diferencime ndermjet subjekteve duke i tatuar profesionet e lira me te ardhura mbi 14 milion ne 15% dhe mbi 14 milion ne 23%

Profesionat e lira do te tatohen ne 15% me te ardhura deri ne 14 milion leke kur nderkohe bisnesi i vogël me te njeten njvel te ardhurash eshte i përjashtuar

Profesionet e lira do te tatohen ne 23% me te ardhura mbi 14 milion leke kur nderkohe bisnesi po me tenjejten nivel te ardhurash mbi 14 milion leke do te tatohet ne 15%

Kur nderkohe qe profesionet e lira tatohen ne 23% Qeveria ka perhashtuar nga tatimi mbi fitimin per hotelet me 4/5 për një periudhë deri në 10 vjet

Kur nderkohe qe profesionet e lira do te tatohen ne 23% Qeveria pa përjashtuar dhe krijuar lehtësira fiskale per per projektin e portit te Durresit

Kur nderkohe qe profesionet e lira do te tatohen ne 23% Qeveria pergatitet qe te miratoje përjashtimin dhe te japë te gjitha lehtesirat fiskale per kompanitë e prodhimit te armeve

Barres fiskale te taksave qendrore i jane shtuar dhe rritja e taksave ne nivelin lokal

Bashkia e Tiranes ne periudhen 2015 – 2019 ka shtuar taksen mbi pasurine per sa i perket taksimit te truallit, taksa e ndikimit ne infrastrukture te ndertimeve publike, te legalizimit dhe te banesave ne zonat malore, si dhe taksa e infrastruktures arsimore.

Bashkia e Tiranes ka rritur gjithashtu ne menyre te konsiderueshme numrin e tarifave.

Taksa e prones ka pasur rritje ne rreth 2.5 here per m2 per siperfaqet e banesave, ne rreth 1.5 here per m2 per siperfaqet per tregti dhe sherbime, ne 2.6 here per m2 per siperfaqet ne fshatrat turistike nga vitit 2019 krahasuar me periudhen e meparshme

Taksa e tabeles per identifikim ne 318 here per tabelat deri ne 4m2, per reklamim elektronike nga 1.5 here deri ne 2 here

Taksa e ndikimit ne infrastrukture ka pasur rrritje te dyfishte deri ne 10 here mesatarisht , ne nje rritje ne 2.7 here per shkak te shkalles tatimore nga mesatarisht 3 % (2-4%) ne 8%, dhe nje rritje ne rreth 4 here nga rritja e bazes se taksueshme nga vlera e investimit per m2 ne vleren e shitjes

Tarifa e pastrimit eshte rritur ne 15% per familiare, ne mbi 2.3 here per biznesin e vogel dhe ne mbi 2.5 here per biznesin e madhe

Tarifa e hapsire publike eshte rritur ne 10 here per biznesset dhe ne 10 here per panairet

Partia e Lirisë do të angazhohet në një reformë të plotë fiskale me qëllim garantimin:

