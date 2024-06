Bajram Begaj drejt Shkupit, pritet nga presidentja e RMV Siljanovska Davkova! Zbardhet agjenda e takimeve

Presidenti i Republikës, Bajram Begaj u nis sot për në Shkup ku do të marrë pjesë në Samitin e SEECP, (Samiti i Procesit të Bashkëpunimit në Europën Juglindore) i cili mikpritet nga Presidentja e Republikës së Maqedonisë së Veriut, Gordana Siljanovska Davkova.









Gjithashtu Presidenti Begaj pritet të zhvillojë disa takime dypalëshe.

Kreu i Shtetit do të takohet me Kryetarin e ri të Parlamentit të Maqedonisë së Veriut, Afrim Gashi. Kryeministrin e Maqedonisë së Veriut, Talat Xhaferri, me ish Presidentin e Maqedonisë së Veriut, Stevo Pendarovski.

Presidenti i Republikës Bajram Begaj do të mbajë një fjalë në këtë samit si edhe do të jetë pjesë e Trojkës që do të mbajë një konferencë për shtyp në fund të punimeve të Samitit.

Shqipëria do të marrë kryesimin e kësaj organizate të rëndësishme rajonale për vitin 2024-2025.