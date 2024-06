“Nëse fiton Italia nuk do t’i flas Fratezit”, Asllani: Nuk kemi fare frikë, Broja mund ti bëjë dëm çdo ekipi!

Mesfushori i Kombëtares kuqezi, Kristjan Asllani doli sot para mediave ku u ndal tek ndeshja me Italinë. Ai foli për përballjen me shokët e tij të Interit si dhe për Brojën. Ndër të tjera, ai shpreson të ketë sa më shumë tifozë të Shqipërisë në stadium.









“Pyetje nuk kanë qenë shumë, më kanë pyetur për disa lojtarë. Ata janë të fokusuar tek Italia dhe ne tek Shqipëria. Kemi bërë shumë shaka me njëri tjetrin. Të gjithë i njohim ata lojtarë, shumica luan në Seria A, Italia është një kombëtare shumë e fortë, me zor po e pres këtë ndeshje të futem në fushë.

Italia është shumë e fortë në të gjithë botën dhe ne e dimë gjërat që kemi për të bërë, nuk e dimë, do të presim dhe do të shohim si do të shkojmë. Këto ditë ka shkuar mirë, ka hormoni dhe pozitivitet, kemi një ndeshje me Italinë, po e studiojmë.

Ata kanë lojtarë të fortë, Barelën e njoh mirë, po mos jetë ai është Fratezi. Nuk kemi bast, por nëse fiton ai nuk do ti flas për disa ditë, po fitova unë sdo më flas ai disa ditë.

Ne do të provojmë, forca jonë është grupi, tifozët na mbështesin sa herë, i presim sa më shumë se janë zjarr. Gjërat i vendos trajneri, i kemi bërë kualifikueset me dy mesfushorë, unë ndjehem mirë me të gjitha modulet, duhet grintë dhe zemër, duhet të luftojmë. Unë i dua të gjithë shokët e mi të jenë në fushë, janë profesionistë, dua të jem unë në fushë dhe atë gjithashtu. Unë mendoj se Armando mund ti bëjë dëm të gjithë skuadrave, është shumë i fortë, shpresojmë të na bëjë naj gol.

Broja tek Milani? Skam folur dhe nuk është mirë të flasësh për këtë, shpresoj të shkoj në një ekip që të luajë sa më shumë.

Kur doli grupi ishim në avion dhe kemi bërë shaka dhe sjanë ngacmime se e dimë vlerën e ndeshjes dhe nuk ka nevojë. Ne i njohim lojtarët e Italisë, duhet të kemi respekt por jo frikë se i dimë kualitetet tona”, përfundoi Asllani.

