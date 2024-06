“I thash do të grij faqet, s’më besoi…” – Më të dashuruar se kurrë, Sara dhe Bardhi postojnë momente të ëmbla në rrjete sociale. Modelja: Do ta bëjë vajzen me vëlla me këtë…

Sara Gjordeni dhe Bardhi që pas daljes nga shtëpia e BBV3, nuk kanë kursyer në asnjë moment të na përditësojnë me jetën e tyre si çift, sidomos që pas momentit që modelja deklaroi shtatzëninë e saj.









Të lumtur, të buzëqeshur e sytë me shkëlqim janë pamjet që na “servirin” çifti i dashur që u njohën përgjatë përvojës së BBV3.

“I thash do të grij faqet po s’më besoi” është postimi më i fundit i Sarës me partnerin e saj, teksa në foto është modelja duke i kafshuar faqen këngëtarit.

“Kafshim” që dukshem nuk e bezdis aspak artistin, pasi shfaqet i buzëqeshur nga veprimi i partneres së tij, me të cilen pret të bëhet baba i një vajze për disa muaj.

Po kështu modelja në story ka shpërndarë dhe një foto të Bardhit, i cili me shumë mundësi po ndjek TV, por përshtypje bën shkrimi i Sarës: “Do ta bëjë gocën me vëlla me këtë qethjen…”, duke na treguar kështu afeksionin e madh që ajo ndjen për artistin.