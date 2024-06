“Besoj në kalimin e grupit”, Mavraj flet për rrugëtimin e Shqipërisë: Armët tona janë uniteti dhe tifozët, ja sa del ndeshja me Italinë

Ish-mbrojtësi i Shqipërisë, pjesë e Europianit 2016, Mërgim Mavraj ka dhënë një intervistë për median gjermane “Wettbasis.com”, një ditë para debutimit të Kombëtares kuqezi në Euro 2024.









“Uniteti është i qartë. Pra besoj se kolektivi është arma jonë e vetme, por edhe arma më e madhe që kemi. Kemi lojtarë individualë që luajnë në ekipe të mira që kanë fituar edhe tituj ndërkombëtarë, si Berat Gjimshiti me Atalantën këtë vit apo Kristjan Asllani që doli kampion i Serisë A. Por megjithatë, për ne prioriteti kryesor është gjithmonë kolektivi. Dhe ky ishte edhe triumfi ynë në kualifikime. Ne kurrë nuk shkëlqejmë me të vërtetë në lojën tonë ose nuk kemi mposhtur kundërshtarët tanë. Por ka qenë gjithmonë kolektivi që ka bërë diferencën, edhe në të kaluarën. Dhe unë mendoj se ai do të mbajë peshoren në Euro këtë vit.”

TIFOZËT– Po, kjo është një tjetër armë e jona dhe këtë e kanë treguar ndeshjet tona në shtëpi. Kjo ka qenë gjithmonë një triumf për ne, sepse historia e vendit tonë është paksa shumë e trishtë, do të thoja. Kjo do të thotë se njerëzit tanë janë të shpërndarë gjithandej. Edhe kur ishim në Amerikë, kishim 30, 40 për qind shqiptarë në stadium. Sigurisht, kur futbolli zhvillohet në skenën e madhe këtu, ka shumë që ndodh. Dhe kjo na e bën shumë të qartë. E mira e Gjermanisë është se Zvicra është afër, Austria është afër, Suedia nuk është larg. Pra sigurisht shqiptarët në Gjermani, po, por mbi të gjitha rrethinat. Nuk e di për Kroacinë, por tifozët janë gjithmonë shumë të pranishëm në fund, kundër Spanjës jam i sigurt se do të ketë më shumë shqiptarë në stadium se spanjollë.

KALIMI I GRUPIT– “Kam pasur një intervistë së fundmi në Shqipëri dhe thashë se nuk do të ishte një surprizë e madhe nëse do të kalonin. Duke pasur parasysh që Italia nuk po kalon një periudhë të lehtë. Duke marrë parasysh që Spanja nuk është më Spanja e vjetër dhe Kroacia nuk është më Kroacia e vjetër. Ju mund të shihni se Gjermania, Franca dhe Anglia tani po punojnë në mënyrë të qëndrueshme, por shumë vende nuk po punojnë. Shqipëria është një çantë mrekullie për mua. Kualifikimi nuk ishte një sukses i madh dhe ne kishim në grup Çekinë dhe Poloninë. Më duhet të them sinqerisht se përveç Gjermanisë dhe Anglisë, si lojtar kombëtar nuk duhet të kesh frikë nga asnjë komb”.

SILVINJO– “Po, sigurisht që një brazilian e ka gjithmonë të vështirë të mbrohet. Nuk është në natyrën e tij. Kishte edhe pak në procesin e vendimmarrjes për ta punësuar atë në atë kohë, gjë që ktheu peshoren nëse ai do të bënte këtë kompromis dhe do të thoshte: Po, nëse është e nevojshme, do të ndërtojmë një mur me tulla dhe do të parkojmë autobusin, sepse kjo ka qenë gjithmonë forca jonë e madhe. Kaloni nga mbrojtja në sulmu, duke përfituar nga këto mundësi në ndeshje. Ndoshta edhe ne duhet të presim që t’i marrim këto mundësi dhe nëse është e nevojshme, të barazojmë 0-0. E thashë edhe më parë, jemi shumë afër futbollit italian. Ne nuk jemi shumë të aftë për teknologjinë. Ne nuk jemi magjistarë, nuk jemi futbollistë filigranë. Por në njëfarë mënyre italianët janë kaq emocionalë në finale dhe ka të bëjë me jetën e tyre. Ne ishim atje një herë, tani jemi atje për herë të dytë. Tani kemi lojtarë në elitë, si të thuash. Në një moment duhet të guxosh të thuash: Po, ne duam të qëndrojmë në këtë ligë tani dhe jo thjesht të promovohemi një herë në dhjetë vjet dhe më pas të biem nga kategoria pa zë, siç bëjnë shumë skuadra”.

CILËSIA E KOMBËTARES– “Po, për shkak të historisë. Shumica e atyre që luajnë atje tani dhe kanë luajtur për 10-20 vitet e fundit kanë lindur dhe janë rritur jashtë vendit dhe kanë shijuar stërvitjen e tyre sportive atje. Prandaj, mendoj se në Shqipëri janë gati 3 milionë, por thuajse 10 milionë të shpërndarë nëpër botë, si të thuash.

NDESHJA KUNDËR ITALISË– “Unë them një barazim sepse shqiptarët do të jenë të motivuar. Mund të jetë 1-1 ose 0-0″.

BRIKENA BISKU-PANORAMASPORT.AL