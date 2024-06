“Dëmi i shkaktuar prej 360 mijë lekë!” -U dënua nga GJKKO me 1 vit burg, reagon ish-kryebashkiakja e Libohovës: Ndihem krenare për punët që kam bërë! Kush ma njollos emrin…

Ish-kryetarja e Bashkisë së Libohovës, Luiza Mandi është dënuar nga GJKKO-ja me një vit heqje lirie nën akuzën e “shpërdorimit të detyrës”. Për shkak të gjykimit të shkurtuar, dënimi i është ulur në 8 muaj.









Luiza Mandi për këtë vendim të gjykatës ka reaguar përmes një postimi në Facebook, e cila ka sqaruar arsyen e akuzave të hedhur ndaj saj, duke i cilësur si të padrejtë.

fillimisht ajo sqaron se është njohur me vendimin e GJKKO-së përmes mediave, e se po i njolloset emri.

Sipas ish-kryebashkiakes socialiste, në vitin 2016 lindi nevoja për zgjerimin e rrugës së dytë kryesore të bajpasit të qytetit, nga ku prekej dhe 15.8 metra katror tokë private.

Me një bashkëpronësi prej 10 pronarësh, e me një sipërfaqe kaq të vogël, të zotët vendosen të mos kërkonin dëmshpërblim, por disa punime sistemimi në bahçen e shtëpisë së tyre, gjë e cila është plotësuar, siç shprehet Luiza Mandi.

Ajo shpjegon se punimet për sistemin e rrugës zgjatën për disa muaj e se nuk pati asnjë ankesë për zaptim pronësie.

Ish kryetarja e Bashkisë së Libohovës shkruan se është dënuar për 360 mijë lekë të vjetra, të cilat i takojnë paditësit të kësaj toke të prekur nga punimet përgjatë kohës që ajo ishte në detyrë.

Mandi e përmbyll postimin se ndihet krenare për punët e mira të bëra prej saj, e se çdokush që kërkon t’ja njollosë emrin do ndërmarrë rrugë ligjore.

Reagimi

Të dashur miq e bashkëqytetarë te mi!

Jam njohur nga media për vendimin e marrë nga Gjykata e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, ku akuzohem për shpërdorim detyre. Bëhet fjalë për një padi të ngritur kundër meje nga një pronar toke në qytetin e Libohovës. Nëpërmjet këtij postimi nuk dua të kundërshtoj apo të komentoj vendimin e kësaj gjykate, por si e votuara juaj për dy mandate, kam detyrimin që të ndaj me ju, si para Zotit, të vërtetën e këtij sulmi nga njerëz që duan të njollosin emrin tim. Para jush unë do të jap llogari, njësoj sikur të isha në detyrë.

Gjatë zbatimit të projektit për restaurimin e qendrës së qytetit Libohovë, në vitin 2016, lindi nevoja për zgjerimin e rrugës dytësore, bypass-it të qytetit. Zgjerimi do të “cënonte” edhe pronën në bashkëpronesi nga 10 pronarë, ku vetëm 15.8 metra katror i takonin paditësit. Duke qenë një sipërfaqe kaq e vogël, asnjëri nga bashkëpronarët, perfshi edhe paditësin, nuk kërkuan asnjë dëmshpërblim për këtë, por vetëm disa punime sistemimi në bahçen e shtëpisë së tyre, të cilat ju plotësuan. Punimet për sistemimin e rrugës zgjatën disa muaj, por në asnjë rast, bashkëpronarët apo paditësi, nuk kanë patur asnjë ankesë për zaptim prone, në Bashkinë Libohovë apo në ndonjë instutucion tjetër lokal. Vlera totale e pronës, sipas vlerësimit, qenkërka 3 milionë e 600 mijë lekë (të vjetra) dhe vlera që paditësit “i takon” është 360 mijë lekë (të vjetra).

Të dashur bashkëqytetarë, Gjykata e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, për këtë “dëm” që i kam shkaktuar këtij qytetari, e ka klasifikuar “shpërdorim detyre” dhe kërkon të më dënojë me 8 muaj heqje lirie! Ndihem krenare për punët e mira që kam bërë gjatë ushtrimit të detyrës sime si kryetare e bashkisë, por këtë krenari dhe emrin tim që dikush është i intresuar për ta goditur dhe njollosur, do ta ruaj me të gjitha mjetet ligjore, në çdo shkallë të gjyqësorit!