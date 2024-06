Dyshohet se janë përfituar nga aktiviteti kriminal, sekuestrohen mbi 100 mijë euro në Fier! Nis hetimi ndaj dy personave

Policia ka sekuestruar 100 900 euro, 60 000 lekë dhe 2 automjete në Fier, dhe ka nisur hetim ndaj dy personave që i posedonin.









Hetimi ndaj tyre ka nisur pasi dyshohet se shumat e parave janë përfituar nga veprimtari kriminale të kryera jashtë vendit. Vijon puna hetimore për përcaktimin e burimit të të ardhurave të këtyre shtetasve.

Njoftimi i policisë:

Qarkullonin me shuma të mëdha parash, që dyshohet se janë përfituar nga veprimtari kriminale të kryera jashtë vendit, procedohen penalisht 2 shtetas.

Sekuestrohen rreth 100 900 euro, 60 000 lekë dhe 2 automjete.

Specialistët e Sektorit për Hetimin e Krimeve Ekonomike dhe Financiare, në bashkëpunim me shërbimet e Forcës së Posaçme Operacionale, të DVP Fier, bazuar në informacionet e siguruara nga inteligjenca policore, kanë kapur në flagrancë 2 shtetas duke qarkullulluar me automjet, me shuma të mëdha parash, që dyshohet se janë përfituar nga veprimtari kriminale të kryera jashtë vendit.

Në vijim të veprimeve procedurale u referua materialet në Prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasit:

-A. L., 51 vjeç, banues në Levan, Fier, pasi gjatë kontrollit në automjetin që drejtonte, shërbimet e Policisë gjetën 89 390 euro, pa dokument shoqërues për burimin e tyre;

-J. Xh., 53 vjeç, banues në Fier, pasi gjatë kontrollit në automjetin që drejtonte, shërbimet e Policisë gjetën 11 500 euro dhe 60 000 lekë, pa dokument shoqërues për burimin e tyre.

Shumat e parave u sekuestruan në cilësinë e provës materiale, bashkë me 2 automjetet tip “Benz” dhe 2 celularë.

Vijon puna hetimore për përcaktimin e burimit të të ardhurave të këtyre shtetasve.

