EKSKLUZIVE/ Ai di si shënohet në Europian, Armando Sadiku: Nuk e di se si dola nga stadiumi atë natë

Armando Sadiku e di sesi shënohet në Europian. Ai tundi rrjetën në të vetmin gol që Shqipëria ka gjetur në një kompeticion të tillë, atë kundër Rumanisë.









Duke folur ekskluzivisht për “Panorama Sport”, Sadiku thotë se atë mbrëmje, ku shënoi me kokë golin e fitores, mezi ka dalë nga stadiumi. Sulmuesi që mban numrin e 12 golave me fanellën kuqezi thotë se Shqipëria mund t’i shënojë Italisë, por kjo do të arrihet nëse ekipi mbron mirë.

Sadiku, si është të shënosh në Europian?

Është një ndjenjë që s’e përshkruaj dot, mirë që kam dalë nga stadiumi atë mbrëmje kur shënova golin në Europian. Është një ndjesi e jashtëzakonshme, sepse ta kthesh kokën mbrapa, kur ke qenë fëmijë dhe kë ëndërruar të luash për Kombëtaren. Në momentin më të lartë të futbollit të një vendi, është diçka që ndoshta edhe nuk përsëritet më në karrierë. Një emocion i papërshkrueshëm, ku ti bën të lumtur familjarët, shokët e tu dhe të gjithë ata që të kanë ndjekur gjatë gjithë rrugëtimit të karrierës tënde.

Duke parë dy miqësoret që dhanë sinjale pozitive, si shkon Kombëtarja në Europian?

Kam shumë besim tek ekipi. Kemi krijuar një skuadër me një bosht shumë të fortë në mesfushë dhe mbrojtje e kështu lojtarët e sulmit luajnë të lirshëm. Të marrin iniciativa dhe të bëjnë gjëra individuale. Kur kam qenë unë, nuk e kishim këtë gjë. Duhet të shohim ndeshjen e parë njëherë dhe pastaj të japim ato verdiktet. Por, kam besim sepse të gjithë çunat kanë bërë një ecuri shumë të mirë.

