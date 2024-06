“Ne do hyjmë në zgjedhje!” -Apeli i hoqi vulën dhe logon, Lulzim Basha: Do bëjmë rekurs! Berisha nuk është zgjidhje për të larguar Ramën

Ish-kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha ka deklaruar se do bëjë rekurs për vendimin e marrë nga Gjykata e Apelit më 11qershor per t’ia dhënë vulën e logon e kësaj force politike Sali Berishës.









Në një prononcim për mediat, Basha u shpreh se do të hyjë në zgjedhjet e vitit 2025, pasi Partia Demokratike e Shqipërisë do të kthehet aty ku duhet të jetë e me vlerat e parimet e saj.

Sipas tij, PD-ja nuk ka sens të jetë kundër SPAK-ut apo aleatëve strategjikë, një deklaratë kjo e cila dukshëm sulmon kryetarin aktual të kësaj partie, Sali Berishën, i cili ndodhet në masën “arrest në shtëpi” nën akuzën e korrupsionit.

Këtë deklaratë Basha e shoqëron e me fjalinë “Berisha nuk është zgjidhja për të larguar Ramën, në fakt është aseti i vetëm i Ramës në zgjedhje”.

Prononcim që mbështet idenë e ish-kryetarit se Berisha nuk mundet të fitojë në zgjedhjet e ardhshme, për shkak të rrethanave të tij dhe deklaratave të këtij të fundit kundër SPAK dhe aleatëve ndërkombëtarë.

Basha: Shqiptarët do kenë alternativen e tyre. Rekursi bëhet sepse është bindja e thellë edhe profesionale dhe juridike që vendimi i 11 qershorit është i padrejtë. Do bëjmë rekurs. Në cdo rast shqiptarët do kenë alternativen e tyre. Ne do hyjmë në zgjedhje. PDSH do të kthehet aty ku duhet të jetë dhe vendi i PDSH është me vlerat që ka lindur. Nuk mundet PD të jetë kundër SPAK, kundër aleatëve strategjike. Beteja jonë e parëq është që përmes rekursit PDSH ti kthehet demokratëve për të bërë një beteje

Berisha nuk është zgjidhja për të larguar Ramën. Në fakt është aseti i vetëm i Ramës në zgjedhje.

Qëndrimi ynë sot është që përmes një rekursi do kërkojmë që PDSH të kthehet tek vlerat. Në cdo rast alternativa jonë do jetë në zgjedhje.