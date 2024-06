Nisje e frikshme e Gjermanisë, ndodh për herë të parë në histori që “panzerat” të…

Gjermania, e papërmbajtshme në minutat e para në ndeshjen hapëse të Europianit, përballë Skocisë, teksa arriti të shënonte plot 3 herë në harkun kohor të 45 minutave, duke vendosur diktatin në fushën e lojës.

Për herë të parë në historinë e një ndeshje në Europian, “panzerat” arrijnë të shënojnë 3 gola në pjesën e parë. Një start i frikshëm ky për gjermanët, që janë padyshim ndër skuadrat favorite për të fituar trofeun.

3 – Germany have scored three goals in the first half of a EUROs match for the first time ever. Novelty. #gersco #euro2024 pic.twitter.com/EPlyjEA9H4

