Zbulimi i Silvinjos te Shqipëria, Lacio dhe Bolonja vihen pas futbollistit kuqezi

E ardhmja e Mario Mitajt duket se do të jetë larg kampionatit rus pas përfundimit të Euro 2024. Mbrojtësi i majtë, pasi ka shkëlqyer me Kombëtaren shqiptare gjatë kualifikueseve, do të ketë mundësinë të tregojë vlerat e tij edhe në Europian, ku do të jetë nën vëzhgimin e shumë klubeve më të njohura se Lokomotiv Moska ku aktivizohet aktualisht.









Mediat italiane dhe ekspertët e merkatos në këtë vend, kanë bërë të ditur se së fundmi për futbollistin është shtuar nga Seria A me dy klube shumë të njohura të gatshme të investojnë për anësorin e majtë.

Xhanluka Di Marzo ka bërë të ditur se Lacio dhe Bolonja janë dy klubet të cilat kanë vëzhguar prej kohësh mbrojtësin dhe tashmë në ndeshjen ndaj Italisë, do të kenë një vëmendje edhe më të madhe ndaj tij. Të dy klubet kërkojnë përforcime për sezonin e ri dhe Mitaj është një prej objektivave kryesorë të këtyre skuadrave që duan të bëjnë mirë në kampionat, por edhe në Europë.

Silvio Paljari, menaxheri i tij, ka folur rreth kësaj teme duke lënë gjithçka të hapur. “Mitaj është një lojtar i rëndësishëm, një mbrojtës i majtë i datëlindjes 2003. Ka mjaft interes rreth tij, në Itali dhe jo vetëm. A do të vijë në Serinë A? Them “pjo””, deklaroi ai për “Sky Sport”.

