3 ide për një mëngjes të shpejtë dhe të shëndetshëm

Në ritmin e shpejtë të përditshmërisë, një mëngjes i pasur me vlera ushqyese duket pothuajse si një luks. Pa pasur shumë kohë në dispozicion ne shpesh e neglizhojmë atë, duke i privuar trupit tonë energjinë e nevojshme për ta nisur ditën me energji. Megjithatë, nuk kemi nevojë të harxhojmë kohë për një mëngjes të ushqyeshëm dhe të shijshëm. Në fakt, gjithçka që na nevojitet është një kombinim i duhur i 3-4 përbërësve që i përshtaten shijeve tona dhe krijojnë vakte të pasura me vitamina dhe lëndë ushqyese.









Ne ju sugjerojmë tre ide të thjeshta dhe të shpejta për mëngjesin e ëmbël ose të shijshëm që mund t’i përgatisni në vetëm 10 minuta. Ne zgjedhim ushqime që gjenden lehtësisht në shtëpi dhe krijojmë shumë versione të ndryshme të ëmbla dhe të shijshme për çdo shije duke përdorur përbërës minimalë.

Më poshtë do listojmë disa ide:

Një fetë bukë dhe shumë kombinime shijesh

Disa feta buke të thekura mirë janë një bazë e klasit të parë, e pasur me karbohidrate për të frymëzuar një sërë recetash të ëmbla dhe të shijshme, gati në një kohë të shkurtër. Nga aty na duhet një produkt qumështi që të na japë sasinë e nevojshme të proteinave. Zgjedhja e një shtrese si gjizë ose krem ​​djathi është baza ideale për një mëngjes të ëmbël ose të shijshëm. Le të shohim më poshtë se cilat janë opsionet tona:

Versione të ëmbla

Mbi djathit shtojmë fruta të freskëta të stinës, si qershi, luleshtrydhe, kajsi, banane ose lyejmë me reçel sipas dëshirës sonë, mjaltë dhe tahini. Nëse i duam shijet e arrave, mund të vendosim një lugë të madhe gjalpë kikiriku ose gjalpë bajamesh, të cilat janë burime të shkëlqyera proteinash, në bazën e djathit tonë ose direkt mbi bukë. Në fund, spërkateni me pluhur kakao ose pika çokollate.

Sigurisht, mund të eksperimentoni me përbërësit, kombinimet dhe sasitë që përdorni, duke i përshtatur recetat sipas preferencave tuaja të shijes:

Fetë bukë me gjizë, luleshtrydhe ose qershi të prera në feta dhe pak mjaltë.

Bukë kosi me krem ​​djathi, banane të prerë në feta dhe një majë pluhur kakao.

Bukë me katiki dhe gjalpë bajame, të spërkatur me çokollatë të grirë.



Versione të shijshme

Për një opsion të shijshëm, shtoni perime të freskëta si domate, kastravec ose piper, rigon, avokado dhe pak vaj ulliri. Për shembull, mund të bëni një nga recetat e mëposhtme të shijshme dhe ushqyese, në të cilën mund të shtoni ose hiqni përbërës sipas shijes tuaj:

Fetë bukë me katiki, feta domate, kastravec të freskët dhe rigon. Përndryshe, ju mund të bëni rigonin tonë të famshëm me gjithë aromën e fëmijërisë sonë. Mjafton të grini domatet në rende, të shtoni pak kripë, rigon, vaj ulliri dhe pak djathë feta të grirë.

Bukë kosi me gjizë, avokado, domate qershi të prera në mes dhe pak vaj ulliri.

Bukë me krem ​​djathi, feta piper, ullinj dhe rigon.