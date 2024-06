Golat më të shpejtë në Europian/ Kryeson Bajrami, ja lista e plotë

Nedim Bajrami shënoi një gol historik ndaj Italisë, që rezulton më i shpejti në të gjitha Europianet. Vetëm 23 sekonda i mjaftuan mesfushorit shqiptar për të tundur rrjetën ndaj italianëve, duke çuar peshë zemrat e miliona tifozëve shqiptarë anë e mbanë botës.









Tashmë Bajrami kryeson listën, teksa në vend të dytë ndodhet rusi Dmitri Kiriçenko, i cili shënoi pas 1 minute e 5 sekonda në ndeshjen Rusi-Greqi të vitit 2004, në podium gjithashtu ndodhet edhe Emil Foresber, i cili në Europianin e vitit 2021 shënoi ndaj Polonisë pas 1 minute e 22 sekonda.

LISTA E PLOTË:

00:23 – Nedim Bajrami (Albania vs Italy on 15 June 2024)

01:05 – Dmitri Kirichenko (Russia vs Greece on 20 June 2004)

01:22 – Emil Forsberg (Sweden vs Poland on 23 June 2021)

01:39 – Yussuf Poulsen (Denmark vs Belgium on 17 June 2021)

01:40 – Robert Lewandoëski (Poland vs Portugal on 30 June 2016)

01:57 – Luke Shaw (England vs Italy on 11 July 2021)

01:58 – Robbie Brady (Republic of Ireland vs France on 26 June 2016)

02:08 – Sergei Aleinikov (USSR vs England on 18 June 1988)

02:14 – Alan Shearer (England vs Germany on 26 June 1996)

02:14 – Petr Jirácek (Czech Republic vs Greece on 12 June 2012)

