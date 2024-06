VIDEO/ Mbrëmje magjike për Nedim Bajramin, mesfushori shqiptar futet në histori

Shqipëria kaloi e para në avantazh ndaj Italisë në ndeshjen hapëse të tyre në Kampionatin Evropian 2024, e vlefshme për grupin B.

Në aksionin e parë të ndërtuar Shqipëria arriti që të shënojë me anë të Nedim Bajramit i cili realizoi për 1-0 pas gabimit të Dimarkos.

Goli i Nedim Bajramit pas 23 sekondash, është goli më i shpejtë i shënuar ndonjëherë në Europian.

1 – Nedim Bajrami’s goal after 23 seconds for Albania against Italy is the fastest goal ever scored at the UEFA European Championship finals. Lightning.#EURo2024 #ITAALB pic.twitter.com/RZLXWrwpy7

