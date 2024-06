Bllokohet gomonia në Dhërmi pasi shkeli perimetrin e sigurisë ujore. Ja me sa u gjobit drejtuesi i mjetit lundrues

Konstatimi i rastit erdhi për shkak të kontrollit të Shërbimeve të Policisë Kufitare në Dhërmi, në bashkëpunim me Njësinë Policore Detare, përgjatë patrullimit të vijës bregdetare me qëllim ruajtjen e sigurisë së pushuesve.

Shërbimet e Policisë Kufitare Dhërmi, në bashkëpunim me Njësinë Policore Detare, gjatë patrullimit të vijës bregdetare, me qëllim garantimin e rendit dhe sigurisë publike në zonat turistike, si dhe për kontrollin e përdorimit të mjeteve lundruese, kanë ndërhyrë menjëherë në plazhin ePalasës, duke bërë bllokimin e një mjeti lundrues gomone që kishte shkelur perimetrin e sigurisë ujore për plazhistët, duke vënë në rrezik jetën e tyre.

Policia Kufitare, në bashkëpunim me Njësinë Policore Detare dhe patrullat tokësore, do të vijojnë monitorimin dhe kontrollin e të gjithë zonave bregdetare, me qëllim sigurimin e një ambienti të qetë dhe të sigurt për të gjithë pushuesit.