LIVE POLONI-HOLANDË/ Starton pjesa e dytë, polakët hyjnë në fushë me ndryshime (VIDEO)

Polonia dhe Holanda do të përballen në orën 15:00 në sfidën e parë për ditën e sotme dhe në Grupin D.









Trajnerët Probierz dhe Kuman kanë publikuar formacionet zyrtare për këtë sfidë. Tek polakët vihet re mungesa e Robert Levandovskit.

Nga ana tjetër “tulipanët” janë të etur për fitore edhe do të bëjnë maksimumin për 3 pikët.

LIVE

POLONI 1-1 HOLANDË

16′ Buksa

16′ Buksa / 29′ Gakpo

45+1′ Mbyllet pjesa e parë, gjithçka në baraspeshë.

45′ Gjyqtari akordon 1 minutë shtesë.

45′ Reijnders provon të befasoi Sheznin me një goditje nga distanca por nuk e shënjestron mirë portën duke gabuar krejtësisht.

42′ Rast i artë pë Gakpon, Ake i hedh një top nga krahu i majtë i zonës, me Sulmuesin e Liverpulit që tregohet i pasaktë dhe e dërgon topin shumë lart portës. (VIDEO)

40′ Shumë duele në mesfushë, skuadrat tregohen më të kujdesshme. Holanda duket sikur po e humbet shkëlqimin e minutave të para.

34′ Pas shënimit të golit ka rënë ritmi i lojës, skuadrat po studiojnë njëra tjetrën.

29′ GOOOOOOOOOOL HOLANDA! Gakpo me pak fat arrin të kthejë baraspeshën. Holandezi tentoi goditjen nga jashtë zone me topin që prek një lojtar polak dhe devijohet p5r në rrjetë me Sheznin që nuk kishte çfarë të bënte. (VIDEO)

26′ Vazhon e kërkon Holanda baraspeshën ndërsa Polonia 5shtë mbyllur prapa.

22′ Simons shërben një top të mirë për Memfis Depajn por ky i fundit tregohet i pasaktë përballë portës duke e çuar topin jashtë. (VIDEO)

20′ Holanda tenton kundërpërgjigjen. Van Dajk gjuan fluturimthi ne zonë por Shezni tregohet i vëmendshëm dhe bën një superpritje. (VIDEO)

16′ GOOOOOOOOOL POLONIA! Buksa gjuan me kokë topin që i erdhi nga ekzekutimi i një goditje këndi duke e dërguar në rrjetë. (VIDEO)

14′ Reijnders ndëshkohet me karton të verdhë

9′ Janë përsëri holandeët ata të rrezikshëm, Reijnders godet një penallti në lëvizje por nuk tregohet i saktëdhe topi shkon jashtë.

6′ Gakpo merr një krosim brenda zonës nga Dumfris, por një nga mbrojtësit e Polonisë largon rrezikun.

2′ Gakpo mbledh një kros brenda zonës dhe gjuan drejt këndit të poshtëm të majtë, por Sheznji realizon një pritje të shkëlqyer. (VIDEO)

1′ Starton dueli!

FORMACIONET ZYRTARE