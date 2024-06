FOTO/ Tifozja më sek*i e Anglisë bën premtimin për EURO 2024: Do të zhvishem nëse…

Aleksia Grejs është një nga modelet me të njohura në TikTok dhe në OnlyFans, ku ka me mijëra ndjekës të shumtë. Dhe tani për EURO 2024, ajo u ka bërë një premtim shumë tundues ndjekësve.









Ish-stjuardesa, ka bërë të ditur për “The Sun” se do të udhëtojë drejt Gjermanisë për të përjetuar atmosferën e turneut, ndonëse nuk ka bileta për ndeshjet e Anglisë.

“Do të shkojmë atje të shohim situatën, por nuk kam qenë asnjëherë më parë në një ndeshje të Anglisë. Dua të shoh të gjithë ekipin, të gjithë Europianin.

Jam një tifoze e Aston Vilës, por do të më pëlqente të shihja atmosferën në Europian. Kam premtuar që do të zhvishem në Twitter nëse Aston Vila fiton kampionatin, do të bëj të njëjtën gjë edhe nëse Anglia fiton Europian”, tha ajo.

