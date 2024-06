Si ndikojnë sëmundjet autoimune në fertilitet ? Ja çfarë thotë studimi i fundit

Një studim i ri i Universitetit të Oksfordit i botuar në Reumatology zbulon se sëmundjet reumatizmale, si dhe sëmundjet e tjera autoimune, mund të çojnë në probleme riprodhuese.









Sëmundjet autoimune përbëjnë një grup të ndryshëm, me karakteristikë të përbashkët një aktivitet jonormal të sistemit imunitar. Disa sëmundje, si artriti idiopatik i të miturve dhe diabeti i tipit 1, shfaqen para moshës së lindjes së fëmijëve, ndërsa të tjerat shfaqen më vonë në jetë. Lupus erythematosus sistemik është shfaqur tashmë si një faktor rreziku për shëndetin riprodhues – gjendja është shoqëruar me rezultate të pafavorshme të shtatzënisë si preeklampsia, lindja e parakohshme, seksioni cezarian dhe pesha e ulët e lindjes . Megjithatë, ndikimi i sëmundjeve të tjera autoimune, si spondiloartriti , psoriasis ose alopecia areata , në fertilitet dhe shtatzëni mbetet i paqartë.

Duke përdorur të dhëna nga regjistrat kombëtarë të shëndetit finlandez, studiuesit ekzaminuan efektin e sëmundjeve autoimune në treguesit e shëndetit riprodhues si suksesi riprodhues dhe rezultatet e pafavorshme të nënës dhe perinatale. Nga të gjithë njerëzit e lindur në Finlandë midis 1964 dhe 1984, 7.9% e grave dhe 7.8% e burrave u diagnostikuan me sëmundje autoimune para ose gjatë viteve të tyre riprodhuese.

Studimi zbuloi se ndërsa shumë sëmundje autoimune kishin efekte minimale në numrin e fëmijëve, disa kushte, të tilla si sëmundja e Addison (23.9% më shumë pa fëmijë), artriti idiopatik i të miturve (9.3%) dhe anemia e mungesës së vitaminës B12 (8.6%), ishin të lidhura. me një prevalencë më të lartë të mungesës së fëmijëve tek gratë. Përveç kësaj, disa sëmundje reumatike, veçanërisht lupus eritematoz sistemik, artriti idiopatik i të miturve dhe artriti reumatoid HIV pozitiv , u shoqëruan me shterpësi të shtuar dhe më pak pasardhës. Përveç kësaj, njerëzit me sëmundje reumatizmale priren të kenë fëmijë në moshë më të re.