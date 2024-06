Drejtonte automjetin në gjendje të dehur, injoroi tabelën STOP dhe refuzoi të bënte testin e alkoolit! Ja arsyet përse u arrestua ylli i Pop-it Justin Timberlake! Publikohen pamjet me pranga në duar

Ylli i muzikës pop, Justin Timberlake u arrestua mbrëmjen e së hënës (17 qershor) në Sag Harbor të Nju Jorkut pasi po drejtonte makinën në gjendje të dehur.

Mediat ndërkombëtare kanë publikuar foto të këngëtarit me pranga në duar, si dhe janë zbardhur detaje përsa i përket arrestimit të tij.

Sipas TMZ, Timberlake injoroi shenjës STOP e kur policia e ndoqi dhe e ndaloi për një test alkooli, ai nuk kishte pranuar. Miqtë e tij dolën në vendngjarje dhe iu lutën autoriteteve që ta linin të largohej.

Oficerët zbatuan detyrën e tyre dhe e vunë në pranga.

Siç thonë burimet policore për Page Six, këngëtari dukej “nga milje larg” i dehur, dhe nga fryma i vinte erë alkooli.

“Kam konstatuar se ishte i dehur, sytë e tij ishin të skuqur dhe kur më foli, nga fryma i dilte një erë alkooli. Ai i dështoi në të gjitha testet”, thotë një oficer policie.

Megjithatë, ai vetë u përpoq në çdo mënyrë të shmangte kontrollin, ndërsa gënjeu se kishte pirë vetëm “një gotë Martini”.

Akuzat e ngritura ndaj tij kanë të bëjnë me dy shkelje. Fillimisht këngëtari nuk është ndalur në një tabelë STOP, e për më tepër ka qenë në anën e kundërt të autostradës.

Sipas të njëjtit raport, Justin Timberlake refuzoi të bënte testin e alkoolit tri herë.

“Jo, nuk do të bëj asnjë test”, dyshohet se ka thënë ai, sipas oficerëve të policisë.

Justin Timberlake seen in handcuffs morning after his DWI arrest for blowing stop sign and refusing breath test in Sag Harbor https://t.co/ysFYbq9Gtt pic.twitter.com/aWrufu6yec

— Daily Mail Online (@MailOnline) June 18, 2024