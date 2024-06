Nga politikania më s*ksi e deri tek sekretet e Berishës, Ervin Salianji shpreh hapur mendimet e tij më të “thella”

Deputeti i Partisë Demokratike, Ervin Salianji ka shprehur disa prej qëndrimeve të tij lidhur me Berishën, Bashën por dhe preferencat e e tij në lidhje me gratë.









I ftuar mbrëmjen e djeshme (17 qershor) në Top Arena, demokratit iu drejtuan disa pyetje pikante, përgjigje të së iu përgjigj pa ndroje.

I pyetur nëse ministrja Spiropali ishte politikania më seksi, Salianji u përgjigj menjëherë me jo.

Nëse do vihej mes një dyshe politikane-moderatore për një darkë, Ervin Salianji u shpreh se do zgjidhte moderatoren.

Pjesë nga intervista:

Salianji: Unë flas vetëm të vërtetën

Kur punonit në bashki si avokat, Basha flinte gjumë 2 me 6?

Salianji: Jo, mund ta kishte nga 6 në 8

Ky është gjumi i bukurisë?

Salianji: Këtë nuk di ta them, nuk kam flet me të që ta di (qesh)

Elsia Spiropali politikania më seksi?

Salianji: Jo

Kush është më seksi?

Salianji: Po, apo jo më thatë

Ori Nebiaj më e zonja si deputete se si opinioniste?

Salianji: Këtë nuk di ta them. E zonja është te të dyja

Më mirë një darkë me një deputete apo moderatore?

Salianji: Me një moderatore

Do bëni podkast me Berishën me emër ‘më kast’

Salianji: Po mundet

Berisha nuk e sheh evropianin?

Salianji: Po, por Shqipërinë e ndjek

Do na thuash ndonjë sekret për Berishën që ne nuk e dimë?

Salianji: Nuk i di sekretet se nuk kam marrëdhënie përtej politikës