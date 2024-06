SHORTI I LIGËS SË KONFERENCËS/ Maltezë, islandezë dhe gjeorgjianë! Partizani, Vllaznia dhe Tirana njohin kundërshtaret në turin e parë në Europë

Shorti i Ligës së Konferencës sheh sot skuadrat e Superiores të mësojnë emrat e kundërshtarëve me të cilët do të përballen në turin e parë të Ligës së Konferencës.









Partizani, Vllaznia dhe Tirana janë të rreshtuara në vazon e skuadrave favorite në short, me mundësi reale për të peshkuar një kundërshtar të lehtë në short dhe për të avancuar në turin tjetër, me fitime me të rëndësishme financiare.

SHORTI

Torpedo Kutaisi (Gjeorgji) – TIRANA

Marsashlok (Maltë) – PARTIZANI

Valur (Islandë) – VLLAZNIA

VAZOT