VIDEO/ Pamje të dhimbshme, Mbape thyen hundën dhe rrezikon të humbasë Europianin

Kilian Mbape në telashe. Ylli francez ka thyer hundën pas një përplasje në supin e mbrojtësit Danso në minutën e 86-të të sfidës. Kapiteni i “Gjelave” la fushën e lojës i gjakosur, por frika më e madhe është se ai rrezikon të humbasë Europianin në vazhdim.









Me shumë gjasa Mbape do t’i nënshtrohet një operacioni në hundë, gjithsesi ditën e nesër pritet të ketë më shumë informacione konkrete në lidhje me gjendjen e tij shëndetësore. Për më tepër shikoni momentin e dëmtimit të Mbape: VIDEO

