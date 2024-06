Në kufijtë e të pabesueshmes, por Shqipëria realisht ka shanse, edhe pse minimale që të dalë e para në grup.











Pas barazimit ndaj Kroacisë në minutën e 95-të, kuqezinjtë kanë mbajtur gjallë shpresat për ndonjë mrekulli të mundshme.

Por si del Shqipëria e para e grupit?

Nëse Italia barazon me Spanjën, Shqipëria mund Spanjën me tre gola diferencë dhe Kroacia mund Italinë në ndeshjen e fundit me jo më shumë se tre gola diferencë.

