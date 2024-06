Kundërshtari i vetëm i Mark Rutte, Presidenti rumun pritet të tërheqë kandidaturën për shef të NATO-s

Presidenti i Rumanisë, Klaus Iohannis, pritet të njoftojë më 20 qershor se do të heqë dorë nga gara për t’u bërë shef i ardhshëm i NATO-s.









Ai është pengesa e vetme në rrugën e kryeministrit të Holandës, Mark Rutte, për ta marrë postin e sekretarit të Përgjithshëm të aleancës ushtarake.

Duke folur në Bukuresht më 19 qershor, pas një takimi me presidentin italian Sergio Mattarella, Iohannis tha se së pari do të bisedojë rreth vendimit të tij me Këshillin Suprem të Mbrojtjes Kombëtare të Rumanisë dhe pastaj do ta bëjë atë publik.

Më herët gjatë ditës, Hungaria dhe Sllovakia thanë se do ta mbështesin Rutten, duke e lënë Rumaninë shtetin e vetëm në mesin e 32 vendeve anëtare të NATO-s që nuk e ka mbështetur liderin holandez 57-vjeçar./REL