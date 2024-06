Mund të humbasin duelin me Spanjën, ja cilët lojtarë të Shqipërisë rrezikojnë nëse ndëshkohen me karton të verdhë

Dy futbollistë të Kombëtares shqiptare rrezikojnë të humbasin duelin ndaj Spanjës nëse ndëshkohen në sfidën e sotme me një tjetër karton të verdhë.









Sipas rregullores së UEFA-s për turneun, dy kartonë të verdhë, edhe në ndeshje të ndryshme në fazën në grupe, sjellin pezullimin për një sfidë të futbollistit të ndëshkuar.

Kështu, në listën e të paralajmëruarve janë Armando Broja dhe Arbër Hoxha, të dy të ndëshkuar në sfidën ndaj Italisë. Nëse aktivizohen ndaj Kroacisë dhe ndëshkohen me të verdhë, lojtarët në fjalë do të shohin nga tribuna duelin me spanjollët.

