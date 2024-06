Ekstradimi i Durim Bamit/ Ministri Balla: Dubai nuk është “oaz” ku mund të shpëtosh! I kemi të gjitha instrumentet për ta vendosur para drejtësisë shqiptare!

Ministri i Brendshëm Taulant Balla foli për ekstradimin nga Dubai të Durim Bamit, duke thënë se i kemi të gjitha instrumentet për ta vendosur para drejtësisë shqiptare.









Gjatë fjalës së tij në një prononcim për mediat, ministri Balla ka thënë se janë në kontakt me autoritetet policore të Emirateve të Bashkuara dhe se janë në fazën e vlerësimit të dokumentacionit të përgatitur nga SPAK për ekstradimin e Bamit.

“Gjithë provat e paraqitura nga pala shqiptare, do të vlerësohen nga autoritetet gjyqësore të Emirateve të Bashkuara Arabe dhe unë jam i bindur se kjo qasje e krijuar se Emiratet apo Dubai është një oaz ku mund t’i shpëtosh përballjes me drejtësinë, dhe autoritetet e këtij vendi mik e kuptojnë qartë se raste si rastin që ju përmendët, i kemi të gjitha instrumentet për ta vendosur para drejtësisë shqiptare”, tha ministri.

Pyetje: Në Dubai, një vend që Shqipëria nuk e ka një marrëveshje ekstradimi, së fundmi janë kapur 6 persona që në fakt janë lënë të lirë për shkak të mungesës së ekstradimit. Ndërkohë që së fundmi, kemi kapur dhe një person të shpallur në kërkim, siç është Durim Bami. Sa janë gjasat që Shqipëria të bëjë një proces dëbimi me INTERPOL për të sjellë Durim Bamin në Shqipëri?

Edhe drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit, Muhamet Rrumbullaku ka dhene nje sqarim për procedurat e ekstradimit.

Muhamet Rrumbullaku: Marrëveshjet e ekstradimit që shteti shqiptar, Ministria e Drejtësisë, Prokuroria e Përgjithshme që vendos me vendet evropiane dhe më gjëra kanë të bëjnë me të drejtën e shtetit shqiptar për të ekstraduar me qytetarët e vet. Për të gjithë personat e shpallur në kërkim ndërkombëtar, drejtësia shqiptare nuk ka nevojë për marrëveshje ekstradimi, janë dhe prevalojnë vendimet gjyqësore të vendeve përkatëse.