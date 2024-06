FOTO/ Si është raporti mes Julian Dedës dhe Rike Roçit pas daljes nga “BBV”? Aktori zbulon çdo gjë: Mos më akuzoni…

Aktori i humorit Julian Deda ka treguar se ka një marrëdhënie të mirë me ish-konkurrenten e tij në BBV3, Rike Koçi, që pas daljes nga gara.









Ditën e sotme, përmes një instastory ka ndarë me ndjekësit e tij një foto screenshot teksa ndodhej në video call me Riken, ndërsa iu kërkoi fansave mos të akuzohej për mos-komunikim me ish-banore.

“Dhe mos më akuzoni më që nuk flas me Riken…!”– ka shkruar aktori.

Kujtojmë që gjatë qëndrimit në shtëpinë e “BBV”, dyshja kishin një marrëdhënie shumë të mirë me njëri-tjetrin, e cila ndryshoi disa ditë para se Rike të dilte nga shtëpia, për shkak të afermitetit që ajo krijoi me Meriton Mjekiqin.