LIVE SLLOVENI-SERBI/ Minuta të qeta, sllovenët më kërkues (VIDEO)

Sllovenia do të përballet me Serbinë, takim i vlefshëm për Grupin C të Kampionatit Europian 2024.









Sllovenët vijnë nga barazimi me kombëtaren e Danimarkës 1-1, dhe duan të marrin 3 pikët e para për këtë kompeticion. Sheshko do të jetë i gatshëm për të tijë, dhe i gjithë kombi i ka shpresat te ai për të bërë një mrekulli dhe për të mposhtur Serbinë, që deri më tani e ka treguar që nuk do shumë punë për ta bërë.

Nga ana tjetër është Serbia, që vjen e demoralizuar nga ajo humbje me shifrat 1-0 kundër Anglisë. Serbët nuk u treguan shumë cinik kundër anglezëve dhe lanë një shije të keqe me performancën e tyre të dobët. Ndoshta ishte thjesht Anglia shumë e mirë dhe nuk i la të bënin shumë, por gjithsesi kjo gjë do të vërtetohet sot. Vlahoviç kërkon golin e parë të Europianit, dhe si Sheshko te sllovenët ashtu edhe serbët i kanë shpresat te sulmuesi i Juventusit.

REZULTATI LIVE | SLLOVENI-SERBI 0-0 NGJARJET KRYESORE 28′ Shansi i parë për serbët, Vlahoviç provon goditjen me kokë por Oblak pozicionohet mirë dhe kontrrollon topin. (VIDEO) 26′ Sllovenët luajnë me nervat e kundërshtarit, detyrojnë Mladenoviçin të ndëshkohet me të verdhë. 23′ Serbët nuk po mund të futen në lojë, asnjë goditje nga ata deri më tani. 20′ Dakushiç hedh njëtop nga krahu i djathtë për në zonë, atje ndodhet Sheshko që provon gjuajtjen por ndalet nga mbrojtja serbe. 17′ Sheshko provon kundërsulmin por ndalet në mesfushë nga Mladenoviç. 15′ Pavloviç hedh një top të gjatë në kërkim të Vlahoviç por Oblak del nga porta dhe zotëron topin. 8′ Tjetër rrezik në portën serbe, Mlakar depërton nga krahu i djathtë i zonës dhe provon një goditje tokazi por portieri Rakoviç bën një superpritje dhe mban portën e paprekur. (VIDEO) 6′ Serbët akoma nuk kanë hyrë në ritmin e lojës, provojnë të qarkullojnë topin në gjysmëfushën e tyre. 3′ Gjuajtja e parë në kuadrat vjen nga sllovenët, Sporar provon goditjen nga jashtë zone por është qendrore dhe pret portieri Rajkoviç. 1′ Starton ndeshja në Mynih. FORMACIONET ZYRTARE SLLOVENIA (4-4-2): Oblak; Janza, Bijol, Drkusiç, Karniçnik; Mlakar, Elsnik, Çerin, Stojanoviç; Sheshko, Sporar | Trajner: Matjaz Kek SERBIA (3-4-1-2): Rajkoviç; Veljokoviç, Milenkoviç, Pavloviç; Zivkoviç, Iliç, Lukiç, Mladenoviç; Tadiç; Vlahoviç, Mitroviç | Trajner: Dragan Stojkoviç SONI SALIHI-PANORAMASPORT.AL