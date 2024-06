Dita e sotme pritet të dhurojë spektakle të tjera në këtë turne.









Supersfida e mbrëmjes luhet mes Holandës dhe Francës. Dy ekipe të mëdha, te të forta në letër dhe të barabarta me pikë. Njëra prej të dyjave do të kërkojë ti bashkohet Gjermanisë dhe Spanjës në raundin tjetër të Europianit.

Në fushë do të zbresë Polonia me Austrinë dhe Sllovakia me Ukrainën.

NDESHJET E SOTME

SLLOVAKI-UKRAINË ORA 15:00

POLONI-AUSTRI ORA 18:00

HOLANDË-FRANCË ORA 21:00

