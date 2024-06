Do të ketë forcë të re politike? -Përgjigjet Basha: Partia ekziston! Do hedhim poshtë çdo skenar të dyshes Berisha-Rama për t’i mbyllur shqiptarët në ekuacionin e vjetër

Ish-kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha ka mbledhur strukturat e tij drejtuese në Vlorë ditën e sotme.









Basha është shprehur se takimi është i vlefshëm për të shpalosur siç e cilëson ai alternativën që shqiptarët meritojnë, përtej tangos të kreut të qeverisë dhe ish kryeministrit.

I pyetur nga gazetarët nëse do të ketë forcë të re politike, ish-krye demokrati u shpreh se partia ekziston, pasi ka strukturat, organizimin, njerëzit, programin, por e vetmja gjë që po diskutohet është emri.

Gjykata e Apelit vendosi që t’i japë vulën dhe logon e Partisë Demokratike Sali Berishës, duke lënë kështu Bashën jashtë partisë. Ky i fundit ka bërë bërë rekurs këtë gjykim të Apelit, me pretendimin që të rivendoset ligjërisht në krye të PD-së. Basha është shprehur shpesh herë se lufta nuk bëhet për vulë e karrige, po për shqiptarët e për vendin, si një shpalosje e një alternative më të mirë për votuesit.

Duke qenë se ka ankimuar vendimin e Apelit, Basha u pyet nga gazetarët se dhe sa do presë, ish kryetari i PD-së u shpreh se “nuk pret më asnjë sekondë”, pasi “do hedhë poshtë çdo skenar që i mbyllë shqiptarët në ekuacionin e së vjetrës, kryeministri apo ish-kryeministri”.

Pjesë nga deklarata:

Basha: Një takim me strukturat drejtuese të demokratëve euroatlantikë për të vazhduar pa asnjë ndalesë rrugën që kemi nisur, për tu dhënë shqiptarëve alternativën që ju mungon në mënyrë që zgjedhjet e ardhshme të mos jenë një tjetër tango e të vjetrës dhe të keqes që ka pushtuar vendin, por shqiptarët të jenë mundësi të votojnë për programin që meritojnë. Shqipëria dhe shqiptarët meritojnë më shumë se sa tangoja e vjetër që kërkon t’i mbajnë peng nga analet e vjetra të politikës së korrupsionit dhe të krizës ekonomike ku ka zhytur vendin.

Do të ketë një parti të re politike?

Basha: Partia politike ekziston, ne kemi strukturat, organizimin, kemi njerëzit, programin, ajo që diskutohet është emri. Duke çuar rekursin në Gjykatë të Lartë, ne nuk mund të pranojmë padrejtësinë. Uroj që struktura jonë, që është gati dhe ka filluar punën për fushatën e ardhme, t’u paraqitet shqiptarëve si alternativë me logon dhe vulën e PD.

Por nëse pazari dhe konspiracioni, jo thjesht kundër demokratëve, por kundër shqiptarëve do ta pamundësojë këtë demokratët euroatlantikë do të jenë në zgjedhje, programi dhe lista e kandidatëve tanë nuk do t’u mohohet shqiptarëve?

Edhe sa do të prisni?

Basha: Ne nuk do të presim asnjë sekond, gjithë këtë kohë do ta kalojmë duke shpalosur këtë alternativë pranë qytetarëve. Do të vazhdojmë punën tonë. Do hedhim poshtë çdo skenar që shqiptarët t’i mbyllë në ekuacionin e të vjetrës, kryeministri apo ish-kryeministri, kjo nuk është alternativa për shqiptarët.

Kujtojmë se më 11 qershor Gjykata e Apelit i dha të drejtën për të qenë në krye të PD-së Sali Berishës, duke rrëzuar kështu nga roli i kryetarit Lulzim Bashën.

Pas këtij vendimi, Basha deklaroi se do bëjë rekurs në Gjykatën e Lartë në mënyrë që të përfitojë sërish statusin e kryetarit të PD-së e të garojë në zgjedhjet e vitit 2025.

Ish kryetari “siguroi” se do të jetë në zgjedhje pavarësisht vendimit të gjykatës.

“Shqiptarët do kenë alternativen e tyre. Rekursi bëhet sepse është bindja e thellë edhe profesionale dhe juridike që vendimi i 11 qershorit është i padrejtë. Do bëjmë rekurs. Në cdo rast shqiptarët do kenë alternativen e tyre. Ne do hyjmë në zgjedhje. PDSH do të kthehet aty ku duhet të jetë dhe vendi i PDSH është me vlerat që ka lindur. Nuk mundet PD të jetë kundër SPAK, kundër aleatëve strategjike. Beteja jonë e parëq është që përmes rekursit PDSH ti kthehet demokratëve për të bërë një beteje

Berisha nuk është zgjidhja për të larguar Ramën. Në fakt është aseti i vetëm i Ramës në zgjedhje.

Qëndrimi ynë sot është që përmes një rekursi do kërkojmë që PDSH të kthehet tek vlerat. Në cdo rast alternativa jonë do jetë në zgjedhje.”, deklaroi Basha në një prononcim për mediat pas vendimit të Apelit, më 14 qershor.

Ndërkohë po në këtë datë (14 qershor), pas deklaratës se është e sigurt se do jetë prezent në zgjedhjet e 2025, Lulzim Basha publikoi një logo të përditësuar të PDSH-së, me sloganin “Shqipëria meriton më shumë”, një fjali që ai e përdor shpesh në prononcimet e tij.

Logoja e Bashës ndërthuret në ngjyra blu demokratike dhe me të kuqen gjak, me mbishkrimet “Partia Demokratike e Shqipërisë” e shoqëruar me “Demokratët euroatlantikë”.

Logo e Lulzim Bashës

Po kështu nuk duhet lënë pa përmendur se rreth dy javë më parë, Lulzim Basha sa ishte në postin e kryetarit të PD-së shpalosi programin e plotë të tij për këtë forcë politike, e përbërë nga 10 propozime, të cilat 3 ishin më të spikaturat: ofrimi i bonusit për fëmijët e sapolindur deri në vlerën 20 mijë euro, taksimi i sheshtë 9% dhe udhëtimi pa viza drejt Amerikës.

Programi i plotë i paraqitur nga Lulzim Basha për PD-në:

FONDI PËR MIRËQENIEN E FAMILJES

2 000 € për çdo bebe; 20 000 € për fëmijën e tretë; 30 000 çifte të reja shqiptare marrin subvencionim të plotë të interesave për kredi për shtëpinë. MENDJE E SHËNDOSHË, TRUP I SHËNDOSHË

Drekë për nxënësit në gjithë shkollat 9-vjeçare dhe të mesme; Shkollë gjatë gjithë ditës, kurse kompjuteri, gjuhë të huaj, klasa arti dhe klasa sportive deri në orën 16:00. NEXTGEN

Trajnim/ Praktike pune e paguar 1 vjeçare për 10 000 të rinj pas shkollës së mesme; 4 Kampuse për 25 000 të rinj për Teknologjinë e Informacionit dhe programimit. TAKSË E SHESHTË 9%

Tatim fitimi 9% Profesionet e lira 9% Tatim për të ardhurat personale 9% Dividenti me taksën e sheshtë 9% REFORMA E PRONËS

Kthim i menjëhershëm i pronës aty ku është e lirë; Kompensim me vlerë tregu ku është zënë; Lëshimi i obligacionit/ bonove nga shteti, që paguhen çdo vit me 1/20 e vlerës; Regjistrim i pronave me parimin Uti Posidetis. MBËSHTETJE PËR FAMILJET FERMERE

Çdo vit do të akordohen 100 milionë € subvencion direkt për bujqësinë dhe blegtorinë; 50 milionë € në infrastrukturë, për mbështetje të drejtëpërdrejtë (Përfitues 150 mijë fermerë) RRITJE E PENSIONEVE

Bonus periodik

STATUSI I TË PËRNDJEKURIT

Me vlerë monetare të barabartë me statusin e ish-ushtarakut. KRIJOHET XHANDARMËRIA KOMBËTARE

5000 djem dhe vajza të moshës 18-22 vjec që angazhohen në 4 vite shërbim aktiv në forcat e armatosura, bashkë me trajnimin marrin një profesion, ose diplomohen me shpenzimet e shtetit. (Paguhen si rezervistë deri në moshën 45 vjeç) GJYKATA E AUDITIT

Shteti merr përsipër të zerojë çdo detyrim të qytetarëve në problematikat me natyrë administrative në raport me institucionet e shtetit.

NJËSIA E ZBULIMIT TË PASURISË SË VJEDHUR UDHËTIMI PA VIZA NË AMERIKË

Brenda mandatit të parë.