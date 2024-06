Vjen dënimi i parë për Mirlind Dakun, klubi rus i Rubin Kazan merr vendimin për sulmuesin kuqezi

Mirlind Daku është në pritje të vendimit të UEFA-s për ngjarjen që u kthye në temë diskutimi, koret e tij para tifozëve në fund të ndeshjes mes Shqipërisë dhe Kroacisë. Por ndërkohë, ai ka marrë ndëshkimin e parë nga klubi i tij në Rusi.









Rubin Kazan, nëpërmjet një komunikate zyrtare, ka bërë të ditur se do të ketë masë disiplinore dhe gjobë për futbollistin kuqezi.

“Sulmuesi Mirlind Daku ka kryer thirrje ofenduese pas ndeshjes së EURO 2024 të ekipit kombëtar të Shqipërisë ndaj Kroacisë.

Klubi jonë merr përgjegjësinë për çfarë ka ndodhur. FC Rubin përfaqëson një ekip multinacional, dhe gjithmonë i përputhet parimeve të respektit dhe barazisë, duke dënuar në mënyrë kategorike çdo formë diskriminimi aspo fyerje në bazë kombëtare, fetare apo racore.

Pas kthimit në ambientet e klubit, ndaj futbollistit do të aplikohen sanksione disiplinore dhe financiare. Një bisedë shpjeguese do të mbahet gjithashtu me lojtarin në klub, për të shmangur incidente të tilla në të ardhmen”, shkruhej në njoftimin e klubit të Rubin Kazan.

PANORAMASPORT.AL