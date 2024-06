Koment nga Alan Shirer / Anglisë i nevojitet një shkëndijë, Sauthgejt duhet t’i izolojë

NGA ALAN SHIRER

Nuk mendoja se Anglia ishte nën presion të madh për në “Euro 2024”, por ata do ta ndiejnë vërtet atë tani. Kam dëgjuar Kajl Uoker të mbronte paraqitjen e tyre kundër Danimarkës dhe taktikat e Anglisë më pas, dhe e kuptoj pse. Kam qenë në pozicionin e tij si lojtar dhe kam thënë gjëra të ngjashme vetë.









Por Anglia u vërshëllye pas barazimit 1-1 të së enjtes në Frankfurt, dhe tifozët u larguan brenda një minutë pas përfundimit të ndeshjes, kështu që kjo ju tregon gjendjen shpirtërore të tifozëve. Unë isha po aq kritik në komentet e mia në Valdshtadion, dhe po ashtu ishin edhe Mikah Riçards dhe Rio Ferdinand në studion e BBC-së. Mendoj se të gjithë kishim një pikë të përbashkët, sepse ajo performancë nuk ishte aq e mirë sa duhet. E di që Anglia është në krye të grupit të saj dhe është e pamposhtur, por ju duhet të analizoni performancën dhe të shikoni se çfarë shkoi mirë dhe gabim. Dhe ndërkohë që ka shumë për të përtypur atë që shkoi keq, jo shumë gjëra shkuan mirë.

Megjithatë, kur je lojtar në kampin e Anglisë në një turne madhor, kaloni në modalitetin mbrojtës. Ju mund të bëheni shumë mbrojtës, veçanërisht nëse gjërat s’shkojnë sipas planit. Ndiheni sikur duhet të thoni ato gjëra pozitive për të cilat po fliste Uoker dhe, edhe nëse e dini se mund të bëni shumë më mirë si ekip, thjesht duhet të përpiqeni të bllokoni çdo reagim negativ. Bllokimi i zhurmës në lidhje me paraqitjet tuaja është edhe më i vështirë tani se sa ishte gjatë ditëve të mia në Angli për shkak të mediave sociale dhe kontrollit të shtuar nën të cilin lojtarët janë.

Garet Sauthgejt ka folur tashmë për këtë me skuadrën e tij pas fitores hapëse kundër Serbisë në Grupin C dhe shpjegoi se si zakonisht ka 20 skuadra të Premier Ligës për të shkruar apo folur, por tani të gjithë sytë janë mbi ata. Ai ka të drejtë dhe për ta menaxhuar këtë, lojtarët është më mirë të qëndrojnë brenda një flluske në kamp. Unë këtë kam bërë gjithmonë. Uoker thotë se ai rrallë lexon media ose i kushton vëmendje asaj që thuhet në TV ose radio, dhe unë bëja saktësisht të njëjtën në situatën e tij.

E kam përjetuar fuqinë e plotë në “Euro 96”. Ne kishim shkuar në një turne në Lindjen e Largët disa javë përpara fillimit të turneut dhe pati disa incidente, duke përfshirë arratisjen e “karriges së dentistit”, që rezultoi në marrjen e shumë goditjeve nga media. Pra, ne ishim nën presion për këtë dhe, për shkak se ishim vend organizator, kishte edhe një pritshmëri që ne të performonim në ndeshjen tonë. Ne e filluam turneun ngadalë, me një barazim 1-1 me Zvicrën kur nuk luajtëm veçanërisht mirë. Por çdo kritikë që morëm për këtë nuk na ndikoi, sepse ne kishim tashmë një mentalitet fitues në skuadër. Trajneri ynë Terri Vënejbëlls e trajtoi atë në mënyrë të shkëlqyer për të hequr presionin nga ne dhe u sigurua që brenda kampit të Anglisë, të kishte ende një vend pozitiv.

Sauthgejt do të përpiqet të bëjë të njëjtën gjë në ditët në vijim, sepse ndoshta ka një breshëri kritikash në rrugë. Trajneri do të mbajë barrën, sepse ne nuk po i shohim këta lojtarë të performojnë në të njëjtën mënyrë për Anglinë siç bëjnë çdo javë për klubet e tyre. Unë fola pas lojës për Xhon Stonsin dhe se si, në dy ndeshje në këtë turne, nuk e kemi parë një herë të dalë nga mbrojtja me top ose të operojë në mesfushë, siç bën gjatë gjithë kohës për Mançester Sitin. Në mënyrë të ngjashme, nuk po e shohim Deklan Rajsin të shpërthejë përpara nga mesfusha ashtu siç bën për Arsenalin.

Garet është një djalë i zgjuar, kështu që ai do të dijë se çfarë do të vijë. Ai gjithashtu do të dijë se detyra e tij është të nxjerrë më të mirën nga lojtarët e tij dhe ai s’po e bën këtë për momentin. Ky ekip ka nevojë për një shkëndijë. Ata janë padyshim të aftë për ta gjetur atë, por, pavarësisht nëse është një moment në lojë apo një ndryshim taktik që i kthen gjërat, duhet të ndodhë shumë shpejt.

