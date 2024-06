Kombëtarja shqiptare përballet sot në Dyseldorf me Spanjën, në ndeshjen e fundit dhe më të rëndësishmen për kualifikimin më tej, ndërsa mijëra tifozët kuqezi kanë mbushur stadiumin.









Me pankarta të veçantat “O sa mirë më qenë shqiptar”, “Pilaf me grosh > Paella”, etj, kuqezinjtë kanë elektrizuar stadiumin me brohorima e duartrokitjet të shumta për yjet e kombëtares.

Siç shihet nga fotot e siguruara nga LSA, thuajse i gjithë stadiumi është veshur kuqezi.