Pas përfundimit të BBV, Meriton Mjekiqi flet për raportin me ish-banorët: Nuk kam pas kohë për askënd! Ua kam…

Ish-finalisti i Big Brother Vip 3, Meriton Mjekiqi, ka folur mbrëmjen e sotme për raportin që ka më ish banorët, pas rreth një muaji tashmë nga përfundimi i garës.









Në një intervistë mbrëmjen e sotme, Meritoni është shprehur se nuk ka komunikuar më asnjë prej tyre, mesa duket as me Romeon, me të cilin kishte një raport më të afërt.

“Ua kam lëshuar ujin”-tha Meritoni, duke u ‘justifikuar’ se nuk ka pasur kohë për ansjërin nga ish-banorët.

Ndër të tjera, sa i përket një deklaratë të Jul Dedës, i cili më herët kishte thënë që e kishte telefonuar Meritonin, ku i fundit është shprehur se nuk e ka numrin e aktorit.

“Nuk e kam fare numrin e Julit. Me tregu të drejtën, jau kam lëshu ujin, nuk kam pas kohë për askënd. Nuk kam pasur kohë me fol me asnjë. Juli paska thënë që më paska thirr, unë as numrin s’ja kam Jul Dedës”- tha Meritoni në Fiks Fare.