Partia Demokratike do të mbledhë për herë të parë Kryesinë, pasi Sali Berisha mori vulën dhe logon pas vendimit të Gjykatës së Apelit.









Sipas burimeve do të diskutohen emrat e drejtuesve politike, po ashtu edhe një protestë e mundshme që mund të mbahet në muajin korrik.

Nëse do të zhvillohet apo jo protesta, do të vendoset gjatë mbledhjes së Kryesisë së PD që do të mbahet ditën e sotme.