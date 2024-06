“Po ndjen presionin…” -Me synim marrjen e një mandati të dytë në KE, si e analizon Politico Von der Leyen? … Çfarë parashikohet pas lëvizjeve të fundit në partitë e qendrës

“Von der Leyen po ndjen presionin”, shkruan Politico, duke iu referuar politikanes gjermane dhe mundësisë së marrjes së një mandati të dytë në krye të Komisionit Evropian.









Në artikull theksohet disa ditë përpara një takimi në të cilin liderët e BE-së do të vendosin për të ardhmen e saj, një nga tre partitë që von der Leyen shpreson ta mbështesë atë për një mandat të dytë si presidente e Komisionit Evropian, është duke u dobësuar.

“Matematika e thjeshtë… e bën shumë të vështirë për von der Leyen për momentin,” tha Jacob Moroza-Rasmussen, ish-sekretar i përgjithshëm i partisë liberale pan-evropiane ALDE.

Vendimi i befasishëm i populistit çek Andrej Babiš të premten, për të tërhequr shtatë eurodeputetët e tij nga grupi euro Renew “vulosi një periudhë të mjerueshme parazgjedhore në BE për liberalët”, të cilët ranë nga 102 në vetëm 74 vende.

Renew, që ishte Grupi i tretë më i madh në Parlament, u tejkalua nga Konservatorët dhe Reformistët Evropianë të ekstremit të djathtë (ECR), selia e Vëllezërit të Italisë së Giorgia Melonit.

Von der Leyen dhe Partia e saj Popullore Evropiane deri më tani janë angazhuar vetëm në bisedime me Socialdemokratët (S&D) dhe Renew, duke injoruar zyrtarisht të Gjelbrit dhe ECR-në, pavarësisht se para zgjedhjeve thanë se do të ishin të hapura në bashkëpunim me Melonin.

Si Liberalët, me kryeministren e Estonisë Kaja Kallas – dhe socialistët, me ish-kryeministrin portugez Antonio Costa – do të marrin punë të rëndësishme në BE nëse udhëheqja e BE-së, e cila përfshin von der Leyen, del e padëmtuar nga samiti i liderëve të enjten dhe të premten e ardhshme. Por edhe ky nuk do të jetë fundi i pasigurisë për von der Leyen.

Asaj do t’i nevojiten 361 vota në Parlament (nga 720) në një votim të fshehtë që mund të mbahet më 18 korrik. Duke mbledhur të gjithë anëtarët e PPE, S&D dhe Renew të Parlamentit, ajo arrin në 398. Por jo të gjithë në EPP dhe S&D do ta mbështesin atë dhe nga ana tjetër, Renew po largon anëtarët.

“Ne jemi të sigurt për arritjen e një marrëveshjeje në Këshillin Evropian,” tha një zyrtar i PPE-së. “Parlamenti Europian do të ishte gjithmonë një sfidë’, ka shtuar ai.

Nëse liderët e BE-së mendojnë se von der Leyen nuk do të kalojë në Parlament, ata mund të blejnë kohë duke e emëruar atë, por shtyjnë votimin e deputetëve nga korriku në shtator – siç ndodhi në vitin 2009 kur José Manuel Barroso u rizgjodh si president i Komisionit.

“PPE është me të vërtetë thelbësore këtu,” tha Simon Hix, një profesor i politikës krahasuese në Institutin Universitar Evropian në Firence. “Por e thënë kjo, do të jetë shumë e vështirë për ta që të bashkojnë një shumicë të qëndrueshme.”

Megjithatë, nuk ka alternativa reale për von der Leyen, argumentoi Hix, duke thënë se ofrimi i Melonit një portofol të rëndësishëm të zëvendëspresidentit për Italinë në Komision, mund të sigurojë von der Leyen mbështetjen e 24 eurodeputetëve të Melonit.

Socialistët dhe Renew janë shumë më të dobët se PPE rreth tryezës së Këshillit Evropian, por gjithsesi të nevojshme në Parlament. Socialistët kanë paralajmëruar vazhdimisht se mbështetja e tyre nuk do të garantohet nëse von der Leyen bën një marrëveshje me Melonin ose ndonjë forcë tjetër në të djathtë të PPE.

“Do të jetë një veprim shumë delikat balancues që ajo do të duhet të luajë,” tha Hix.

Ndërsa shumica zvogëlohet, të Gjelbërit po e bëjnë gjithnjë e më të qartë se duan të përfshihen në mënyrë aktive në bisedime .

“Kushdo që dëshiron shumicë të qëndrueshme, mund të negociojë me ne të Gjelbrit. Ne jemi gati”, shkroi Gjerman Gjerman Rasmus Andresen në X.

Por edhe të Gjelbrit, të cilët kanë rreth 50 vende, mund të mos jenë të mjaftueshëm për ta lënë von der Leyen mbi vijën në Parlament ​​dhe hapja ndaj tyre ka të ngjarë të humbasë mbështetjen e saj brenda grupit të saj PPE.

“Edhe nëse ajo zgjerohet me të Gjelbrit, ekziston rreziku që ajo të mos i ketë numrat tani,” tha ish-sekretari i përgjithshëm i ALDE, Moroza-Rasmussen, duke shtuar se dobësimi i partive të qendrës do të nxiste gjithashtu Melonin.

“Tani ECR është padyshim më i madh se Renew. Kjo do të thotë se ata do të jenë pak më të ashpër ”, tha Moroza-Rasmussen. “Nuk është në interesin e askujt të ketë kaos”, tha një person me njohuri për negociatat pas darkës së pafrytshme të liderëve të BE-së më 17 qershor.

“Në fund, nuk ka emra të tjerë në tryezë ”, përfundon Politico.