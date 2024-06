Rreth 40 mijë shqiptarë në stadium, Lorik Cana i emocionuar: Treguam çfarë vlera përfaqësojmë, kush e kishte menduar që…

Kapiteni legjendar i Kombëtares shqiptare, Lorik Cana, foli para duelit special mes Shqipërisë dhe Spanjës, teksa në prononcimin e shkurtër të dhënë për mikrofonin e “TV Klan”, ndër të tjera u shpreh:









“Kemi kapur çmim, që kemi 40 mijë shqiptarë në stadium. Treguam çfarë vlera përfaqësojmë si shqiptarë. Kush kishte menduar që mbas 2 ndeshjeve do të jemi në garë. Nuk kemi asnjë për të humbur, duhet ta shijojmë çdo minutë dhe të kapim më të mirën.

Spanja është nivel shumë i lartë. Këta lojtarë do i shfrytëzojnë minutat. Duhet një zemër shqiptari nga të gjithë ne. Kam besim që këta djem do të luftojnë deri në fund. Duke u kënaqur këta, do të kënaqen gjithë shqiptarë”, u shpreh Cana.

