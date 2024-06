Shqipëri-Spanjë/ Qytetarët ndjekin ndeshjen duke shijuar Birrën Korça në ‘Fan Zone’ në Vlorë: Është birra më e mirë

Në këtë kampionat evropian, ku luan edhe Shqipëria nuk mund të mungonte Birra Korça, birra e parë shqiptare, e cila do të shoqërojë sportdashësit.









Në qytetin e Vlorës është ngritur një “Fan Zone” ku tifozët do të ndjekin ndeshjen historike mes Shqipërisë dhe Spanjës duke shijuar Birrën Korça.

“Ndeshjen po e shoqërojmë me Birrën Korça, më e mirë absolutisht po”, tha një qytetare nga Vlora e cila ishte pozicionuar në “Fan Zone”, duke bërë edhe një parashikim se Shqipëria do të fitojë me rezultatin 2-1.