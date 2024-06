Shqipëria luan ndeshjen e fundit/ Rama: Cilidoqoftë rezultati, Kombëtarja jonë e re do të dalë me kokën lart

Kombëtarja “kuqezi” do të luajë sonte ndeshjen e fundit në grup përballë Spanjës, ekipit favorit për fitimin e këtij Evropiani.









Kryeministri Edi Rama me anë të një postimi në rrjetet sociale, disa orë para ndeshjes shprehet se askush nuk do ta besonte me mendje që në ndeshjen e tretë të grupit të EURO 2024, Shqipëria do të ishte akoma në lojë.

Ai ndër të tjera shton se cilidoqoftë rezultati i ndeshjes së sotme, Kombëtarja jonë e re do ta dalë me kokën lart e me një eksperiencë shumë të çmuar në nivelet më të larta sportive.

Postimi i Ramës:

F⚽️RCASHQIPE

Askush nuk do ta besonte me mendje – me zemër tjetër punë – që në ndeshjen e tretë të grupit në EURO2024, Shqipëria do të ishte ende në lojë e që ndërkohë do të ishte e treta, jo e fundit në atë që është quajtur botërisht si “grupi i vdekjes”

Eksperienca shumë më e madhe e rivalëve në dy ndeshjet e para bëri të sajën kundër nesh, se përndryshe pozicioni ynë sot mund të kishte qenë edhe më i favorshëm. Po ky është futbolli dhe çdo pishman i sotëm është eksperiencë për të nesërmen‍♂️

Sot përballemi me skuadrën më të frikshme të grupit në një mision që në letër është 100% i pamundur. Por topi është i rrumbullakët dhe në darkë të 12 lojtarët kuqezinj, ata në fushë dhe lojtari ynë i 12-të në shkallët e stadiumit, një ndër më fantastikët e këtij Europiani, nuk kanë absolutisht asgjë për të humbur, po vetëm duhet të luajnë e ta shijojnë deri në fund këtë moment magjik që kanë krijuar vetë

Cilidoqoftë rezultati i ndeshjes me Spanjën, Kombëtarja jonë e re do të dalë me kokën lart e me një eksperiencë shumë të çmuar në nivelet më të larta sportive, e cila do t’i shërbejë që të rritet, të fitojë besimin dhe personalitetin e domosdoshëm për t’u përballur me sukses në sfidat e këtyre niveleve, duke na dhuruar të tjera kënaqësi të veçanta si kjo e EUR⚽️2024-ës