Aktori i “Pirates of the Caribbean” Tamayo Perry, ka ndërruar jetë në mënyrë tragjike, pas një sulmi nga peshkaqeni në Hawaii.









Perry, i cili gjithashtu u shfaq në Blue Crush dhe Hawaii Five-0, ishte duke bërë sërf në plazhin Malaekahana në ishullin Havai të Oahu, kur vdiq të dielën pasdite.

Shërbimet lokale të urgjencës thanë se ata u thirrën në orën 13:00, pasi një ishte plagosur për vdekje nga një peshkaqen dhe përdorën një jetski për të nxjerrë trupin e Perry-t nga oqeani.

Ushtruesi i detyrës së shefit të Honolulu Ocean Safety, Kurt Lager, tha në një konferencë për shtyp se Perry ishte roje shpëtimi dhe sërfist profesionist. Ai njihej si një njeri i dashur nga të gjithë dhe i njohur në të gjithë botën dhe në Oahu’s North Shore.

Tamayo Perry ishte pjesë në serinë e katërt të Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides, ku portretizoi një nga kërkuesit krah Penélope Cruz dhe Johnny Depp.

Ai vlerësohet gjithashtu si një interpretues marifet në filmin e Oëen Ëilson surfing The Big Bounce, përshtatur nga romani i Elmore Leonard.