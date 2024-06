Këshilla si të përballoni vapën e të flini të qetë natën

Temperatura të larta kanë përfshirë vendin tonë ditët e fundit, duke bërë që termometri të shënojë deri në 40 gradë Celsius.









Ndërsa vendi po përpëlitet nga vapa, këtu janë disa nga mënyrat më të mira për të qëndruar të qetë nga parashikuesit dhe autoritetet në të gjithë Evropën.

Qëndroni të hidratuar

Mund të duket si këshillë bazike, por pirja e shumë ujit shpesh neglizhohet. Përveç uji, qëndroni të hidratuar duke pirë dhe shumë lëngje. Rekomandohet të pini nga 1,5 deri në 2 litra në ditë. Dushet e freskëta do t’ju mbajnë gjithashtu të hidratuar.

Shmangni alkoolin

Lajm i keq për disa, por sinoptikanët këshillojnë të mos pini alkool në vapë të fortë. Gjithashtu rekomandohet të mos pihen as çajra dhe kafe, të cilat veprojnë si diuretikë dhe mund të shkaktojnë dehidratim.

Pizhame në frigorifer

Gjatë ditës, vendosni këllëfin e jastëkut ose pizhamet në frigorifer. Nxirrini ato para se të shkoni në shtrat. Shpresojmë se do t’ju freskojnë dhe do t’ju ndihmojnë të flini më mirë.

Gjatë gjithë ditës, veshja e veshjeve të lirshme, të ftohta dhe një kapele dhe syze dielli gjithashtu do të ndihmojnë. Dhe veshja e rrobave me ngjyra të lehta do t’ju mbajë më të freskët.

Ndizni ventilatorin

Ventilatorët mund të ndihmojnë trupin tuaj të rregullojë temperaturën e tij të brendshme. Nëse nuk keni një të tillë, mbushni një shishe me ujë të ftohtë.

Mos përdorni jorganë

Çarçafët e hollë pambuku thithin djersën dhe janë më të rehatshme se jorganët.

Si të flemë më mirë gjatë natës

Mund të jetë shumë e lehtë të filloni të ndiheni të mërzitur dhe të acaruar kur jeni duke luftuar për të fjetur.

Gjëja më e mirë për të bërë është të përpiqeni të shpërqendroni veten me një aktivitet relaksues si leximi,dhe të përpiqeni të ktheheni në shtrat kur jeni të lodhur.

Shmangni tundimin për të shkuar në telefonin tuaj, pasi ky aktivitet mund t’ju stimulojë.

Mbyllni dritaret

Ndonëse mund të duket kundërintuitive, mbajtja e dritareve të mbyllura dhe tërheqja e blindave gjatë nxehtësisë maksimale do t’i mbajë dhomat më të freskëta. Hapni dritaret për ajrosje kur jashtë është më freskët.

Nxehtësia rritet… kështu që flini në katin e poshtëm

Nëse shtëpia juaj ka disa kate, ia vlen të flini në katin e poshtëm. Kaloni më shumë kohë në dhomën më të freskët të shtëpisë.

Vendosni akull në pikat tuaja të pulsit

Aplikimi i akullit në kyçet e dorës dhe në anën e qafës mund të ndihmojë në uljen e nxehtësisë së trupit pasi enët e gjakut në ato zona janë afër sipërfaqes së lëkurës.