Në fushë zbresin 8 skuadra, njihuni me përballjet e sotme në Europian

Sonte do të luhen 4 duele në dy orare të ndryshme të vlefshme për fazën e grupeve në Europian.









Në orën 18:00 do të luhen sfidat e grupit D, ajo mes Francë-Poloni dhe Holandë-Austri. Gjithçka është hapur në këtë grup përveç Polonisë që është me një këmbë jashtë këtij turneu.

Në mbrëmjë në orën 21:00 në fushë do të përballen Danimarka me Serbinë dhe Anglia me Slloveninë. “Tre Luanët” udhëheqin grupin C me 4 pikë ndërsa Danimarka me Slloveninë janë me pikë të barabarta.

NDESHJET E SOTME

FRANCË-POLONI ORA 18:00

HOLANDË-AUSTRI ORA 18:00

DANIMARKË-SERBI ORA 21:00

ANGLI-SLLOVENI ORA 21:00

