VIDEO/ “Paqe” midis Francës dhe Polonisë, penalltia e Levandoskit i “vjedh” vendin e parë “Gjelave”

Franca ka barazuar me shifrat 1-1 kundër Polonisë, takimi i fundit i Grupit D të Kampionatit Europian 2024.









Goli i parë u shënua nga Mbape me penallti në minutën e 56-të. Franca edhe pse tentoi shumë, nuk ishte konkrete në gjuajtjet drejt portës dhe hasi vështirsi në gjetjen e golit, gjë që arritën ta bënin vetëm një herë. Në minutën e 78-të, Polonia fiton penallti, Levandoski shkon dhe e ekzekuton duke e humbur pasi portieri Menja e priti topin. Gjyqtari pastaj urdhëron që penalltia të ribëhet sepse francezi kishte lëvizur nga vija. Në provën e dytë polaku nuk gaboi dhe ktheu baraspeshën.

Me këtë rezultat, Franca e mbyll në vendin e dytë me 5 pikë të grumbulluara. Ajo do të përballet me të dytën e Grupi E, ndërsa Polonia kthehet në shtëpi me vetëm një pikë të marrë në 3 ndeshje.

REZULTATI | FRANCË-POLONI 1-1

56′ Mbape / 78′ Levandoski

NGJARJET KRYESORE

90+5′ Mbyllet takimi, baraspeshë totale.

90′ Gjyqtari akordon 5 minuta shtesë.

86′ Del nga fusha Dembele dhe futet Kulu Muani te Franca.

85′ Kunde hedh një top në zonë për Zhiru, ky i fundit godet por bllokohet nga mbrojtja polake.

82′ Zëvendësim te Franca, del Tçuameni dhe futet Fofana

78′ Levandoski humbet penalltinë e parë pasi Menja e priti por lëvizi para kohe dhe gjyqtari e sinjalizon që penalltia të ribëhet. Herën e dytë Levandoski nuk fal. (VIDEO) (VIDEO)

77′ Upamekano shkakton faull në zonë dhe4 gjyqtari sinjalizon për penallti në favor të Polonisë.

75′ Nisen në kundërsulm francezët, Dembele pason nga krahu i djathtë për Mbapenë në qendër, ky i fundit godet menjëherë por dobët dhe në duart e portierit polak.

72′ Levandoski provon goditjen nga distanca por gabon me topin që shkon jashtë.

67′ Ulet ritmi i lojës, francezët janë të kënaqur me avantazhin ndërsa polakët nuk kanë fuqi të dalin para.

65′ Grizman provon goditjen nga distanca por topi prek një mbrojtës polak dhe shkon në goditje këndi.

60′ Franca bën 3 zëvendësime tani. Dalin nga fusha Kante, Rabio dhe Barkola, në vendin e tyre futen Grizman, Zhiru dhe Kamavinga.

56′ GOOOOOOOOOOOOOOOL FRANCA! Mbape tregohet i qetë nga pika e bardhë e penalltisë dhe i jep avantazhin “Gjelave”. (VIDEO)

55′ Dembele shpërthen nga krahu i djathtë dhe detyro mbrojtësin polak t’i ndërhyjë, duke i dhuruar një penallti. (VIDEO)

49′ Tjetër goditje nga Kilian Mbape, francezi provon me të djathtën nga krahu i majtë i zonës por portieri polak arrin të bëjë një tjetër pritje mjaft të mirë.

47′ Mbape provon goditjen nga distanca por ishte shumë e gabuar.

46′ Fillon pjesa e dytë.

45+2′ Mbyllet pjesa e parë në Dortmund.

45′ Gjyqtari akordon 2 minuta shtesë.

45′ Barkola jep një pasim me thembër për Mbapenë i cili del i vetëm përballë portierit Skorupski, por përsëri ky i fundit del fitimtari i duelit. (VIDEO)

44′ Teo Hernandez merr krahun e majtë dhe provon pasimin për Dembelen në shtyllën e dytë por Zalevski largon topin.

43′ Rabio ndëshkohet me karton të verdhë.

42′ Mbape depërton bukur midis mbrojtjtes polake nga krahu i majtë i zonës me Barkolan që i jep një top dhe e nxjerr përballë portierit, por ky i fundit bën një ndërhyrje vendimtare dhe largon topin. (VIDEO)

38′ Tçuameni provon goditjen me të djathtën nga distanca por devijohet nga mbrojtja polake dhe shkon jashtë.

34′ Krosim për Levandoskin në zonë, polaku provon goditjen me kokë por topi shkon jashtë.

29′ Staron sërish ndeshja.

26′ Gjyqtari urdhëron pushim për t’u qetësuar lojtarët dhe pirë ujë.

24′ Zalevski ndëshkohet me karton të verdhë.

23′ Polakët provojnë me forca të pakta përpara, nuk janë në gjendje të tregohen të rrezikshëm.

19′ Franca niset në kundërsulm, Kante ka topin në zotërim dhe pason në krahun e djathtë te Dembele, ky i fundit provon goditjen por pritet mrekullisht nga portieri polak.

15′ Topi korrombolohet në zonën franceze dhe shkon në këmbët e Urbanskit, i cili godet por ishte gjuajtje qendrore dhe shkon direkt në duart e Menja.

11′ Teo Hernandez merr krahun e majtë dhe i drejtohet zonës, provon goditjen tokazi por portieri polak e pret me këmbë.

9′ Francezët vazhdojnë të kenë kontrrollin e topit, provojnë të dalin përpara.

6′ Zielinski provon goditjen nga distanca, por Menja kontrrollon pa probleme.

4′ Barkola merr krahun e majtë dhe provon krosimin në zonë por topi largohet nga polakët në goditje këndi.

1′ Starton ndeshja në Dortmund.

FORMACIONET ZYRTARE

FRANCA (4-3-3): Menja; Hernandez, Saliba, Upamekano, Kunde; Rabio, Kante, Tçuameni; Barkola, Mbape, Dembele | Trajner: Didier Deshamp

POLONIA (3-4-3): Skorupski; Bednarek, Davidovicz, Kivior; Frankovski, Moder, Zielinski, Zalevski; Szymanski, Levandovski, Urbanski | Trajner: Mishel Provierz

PANORAMASPORT.AL